Conozca los cierres y desvíos en Bogotá para la segunda vuelta presidencial

La Alcaldía de Bogotá presentó el plan de movilidad con el propósito de garantizar la movilidad durante la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 21 de junio 2026. Las novedades se contemplan en los diferentes puestos de votación con mayor número de mesas, por temas de aforo y seguridad vial.

Corferias

Este domingo se implementarán cierres viales en los alrededores de Corferias, entre la carrera 33 y la carrera 44, y entre la Avenida Américas y la calle 26. El acceso de residentes del sector estará controlado. En todo momento se garantizará el ingreso de los equipamientos de salud y el paso de vehículos de emergencia.

Los votantes podrán acceder al sector a través de la calle 26, la carrera 33 y la Av. Esperanza. El ingreso de los votantes a las instalaciones de Corferias se realizará por los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Plaza de Bolívar

También se autorizó el cierre de vías en inmediaciones de la Plaza de Bolívar y la Alcaldía de Bogotá, desde la carrera 8 entre calle 12B y Calle 10 desde la 1:00 p.m. del sábado 30 de mayo y carrera 9 entre calles 12B y calle 10, desde las 05:00 a.m. del 21 de junio hasta las 10:00 a.m. del mismo día. No obstante, para acceder al puesto de votación, se puede realizar a través de la carrera 9 a la altura de la calle 12B.

Otros cierres viales

Usaquén: Calle 195 entre carreras 18 y 19

Calle 195 entre carreras 18 y 19 Chapinero: Calle 100, desde la carrera 16 hasta la carrera novena sentido oriente occidente.

Calle 100, desde la carrera 16 hasta la carrera novena sentido oriente occidente. Chapinero: Carrera 10 desde la calle 96 hasta la calle 97, ambos sentidos.

Carrera 10 desde la calle 96 hasta la calle 97, ambos sentidos. Usme: Carrera 5 entre la diagonal 102 bis sur y calle 103A sur.

Carrera 5 entre la diagonal 102 bis sur y calle 103A sur. Usme: Calle 56A sur entre las carreras 3, 3c, desde la diagonal 57 sur hasta 56 sur.

Calle 56A sur entre las carreras 3, 3c, desde la diagonal 57 sur hasta 56 sur. Usme: Carrera 6F entre la calle 97d sur y calle 97f sur.

Carrera 6F entre la calle 97d sur y calle 97f sur. Bosa: Carrera 78, entre las calles 60A sur y calle 63.

Carrera 78, entre las calles 60A sur y calle 63. San Cristóbal: Cra 9A # 18-74 sur donde inicia el colegio hasta donde finaliza parte de la carrera 9.

Cra 9A # 18-74 sur donde inicia el colegio hasta donde finaliza parte de la carrera 9. Fontibón: Carrera 103A desde la calle 17 hasta la Calle 18 y la calle 17A con carrera 103A.

Carrera 103A desde la calle 17 hasta la Calle 18 y la calle 17A con carrera 103A. Fontibón: Calle 19 desde la Carrera 99 hasta la carrera 98.

Calle 19 desde la Carrera 99 hasta la carrera 98. Suba: Carrera 90 desde calle 146B a calle 147.

Carrera 90 desde calle 146B a calle 147. Suba: Carrera 151 desde calle 132d a calle 132 BIS.

Carrera 151 desde calle 132d a calle 132 BIS. Teusaquillo: Calle 24 Bis Carrera 66 hasta la calle 24 bis, carrera 67 entrada casa de la moneda.

Calle 24 Bis Carrera 66 hasta la calle 24 bis, carrera 67 entrada casa de la moneda. Mártires: Calle 5A entre carreras 26A y 27.

Calle 5A entre carreras 26A y 27. Mártires: Carrera 29B entre calles 1F y calle 1D bis.

Carrera 29B entre calles 1F y calle 1D bis. Mártires: Cierre de la calle 23 entre la Av. Caracas y la carrera 15.

Cierre de la calle 23 entre la Av. Caracas y la carrera 15. Puente Aranda: Cra. 32 #1D-21.

Cra. 32 #1D-21. Ciudad Bolívar: Calle 74A sur la cual colinda con la carrera 18 y la carrera 18A.

Calle 74A sur la cual colinda con la carrera 18 y la carrera 18A. Ciudad Bolívar: Desde la carrera 21 hasta la calle 66 sur.

Desde la carrera 21 hasta la calle 66 sur. Ciudad Bolívar: Desde la carrera 27B con calle 71C bis A sur.

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