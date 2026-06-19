Grave accidente de tránsito en la Autopista Norte genera problemas de movilidad en Bogotá

Volcamiento vehículo sobre la autopista norte con calle 196 en Bogotá. Foto: Suministrada.

Bogotá D.C

En la madrugada de este viernes 20 de julio se presentó un grave accidente de tránsito entrando a la ciudad de Bogotá por el norte.

El siniestro involucra el volcamiento de un vehículo blanco, al parecer de servicio especial, sobre la Autopista Norte con Calle 196, sentido Chía-Bogotá.

Esto ha provocado que las autoridades hayan tenido que cerrar dos carriles de esta importante vía que conecta Bogotá con los municipios del norte del departamento.

Los usuarios han reportado gran congestión vehicular en sector. Las autoridades se encuentran en el punto atendiendo la emergencia y gestionando la movilidad.

Hasta el momento se desconoce del estado de salud del conductor y si en el vehículo se encontraban más personas.