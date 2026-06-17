TransMilenio anunció que ya está en Colombia el primer articulado eléctrico: “Vienen nueve más”

TransMilenio publicó en las últimas horas un video en redes sociales con el que anunció que ya está en Colombia el primer articulado eléctrico que transportará a millones de capitalinos por las troncales de la ciudad. De acuerdo con la entidad, este llegó directamente desde Asia.

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“Llegó desde China, vienen 9 más y junto con buses de otras tipologías ratifican el liderazgo de Bogotá en la descarbonización del transporte público. Pronto más noticias de los 711 nuevos buses eléctricos que rodarán por Bogotá, antes de terminar el año 2027. La electrificación del Sistema avanza con paso firme”, dijo la entidad.

El pasado 27 de marzo, inició el arribo a Bogotá del primer lote de 68 buses eléctricos nuevos de TransMilenio destinados a rutas TransMiZonal, de los 711 que recibirá el sistema entre 2026 y 2027. Con estos nuevos buses, la ciudad inició la renovación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT).

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“Bogotá no se detiene en la modernización de su sistema de transporte. Este es un salto muy importante en movilidad, sostenibilidad y calidad de vida para la ciudadanía”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El mandatario también destacó que esta nueva flota reemplaza buses con más de 15 años de operación.