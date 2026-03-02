Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 mar 2026 Actualizado 21:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Comienzan recargas de pasajes gratis en TransMilenio: ¿quiénes son los beneficiarios y desde cuándo?

En marzo, más de 570.000 personas se beneficiarán con la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Comienzan recargas de pasajes gratis en TransMilenio: ¿quiénes son los beneficiarios y desde cuándo?

Comienzan recargas de pasajes gratis en TransMilenio: ¿quiénes son los beneficiarios y desde cuándo?

Hay una buena noticia para miles de personas que a diario utilizan TransMilenio. En el marco de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), inició un nuevo ciclo de recargas de pasajes gratis. Este mes, de acuerdo con el Distrito, se beneficiarán más de 570.000 personas.

Entre los beneficiados, hay personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza extrema y moderada, con una inversión superior a $7.000 millones. “El subsidio de transporte facilita que miles de personas se conecten con oportunidades”, dice la Secretaría de Integración Social.

Distribución de los pasajes gratis en marzo de 2026

Según el Distrito, durante marzo las recargas se distribuyen de la siguiente manera:

Grupo poblacionalPersonas beneficiarias Inversión
Personas mayores269.000$2.621.000.000
Personas con discapacidad138.000$2.020.000.000
Personas en condición de pobreza167.000$2.960.000.000
Personas mayores con dependencia moderada en Comunidad de Cuidado250$7.000.000
Personas exhabitantes de calle vinculados a Hospedaje Social60$4.000.000
Personas que viven en pagadiarios600$14.000.000
Total general574.000$7.626.000.000

Requisitos para recibir el beneficio

Es importante que quienes reciben la ayuda tengan la tarjeta TuLlave personalizada, debido a que eso permite identificar a quienes hacen parte de los grupos que se benefician y asignar los pasajes de acuerdo con su perfil socioeconómico.

“Una vez personalizada la tarjeta, las personas pertenecientes a los grupos priorizados deben esperar la actualización de la información para poder activar los pasajes”, explica el Distrito.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir