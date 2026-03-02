Comienzan recargas de pasajes gratis en TransMilenio: ¿quiénes son los beneficiarios y desde cuándo?

Hay una buena noticia para miles de personas que a diario utilizan TransMilenio. En el marco de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), inició un nuevo ciclo de recargas de pasajes gratis. Este mes, de acuerdo con el Distrito, se beneficiarán más de 570.000 personas.

Entre los beneficiados, hay personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza extrema y moderada, con una inversión superior a $7.000 millones. “El subsidio de transporte facilita que miles de personas se conecten con oportunidades”, dice la Secretaría de Integración Social.

Distribución de los pasajes gratis en marzo de 2026

Según el Distrito, durante marzo las recargas se distribuyen de la siguiente manera:

Grupo poblacional Personas beneficiarias Inversión Personas mayores 269.000 $2.621.000.000 Personas con discapacidad 138.000 $2.020.000.000 Personas en condición de pobreza 167.000 $2.960.000.000 Personas mayores con dependencia moderada en Comunidad de Cuidado 250 $7.000.000 Personas exhabitantes de calle vinculados a Hospedaje Social 60 $4.000.000 Personas que viven en pagadiarios 600 $14.000.000 Total general 574.000 $7.626.000.000

Requisitos para recibir el beneficio

Es importante que quienes reciben la ayuda tengan la tarjeta TuLlave personalizada, debido a que eso permite identificar a quienes hacen parte de los grupos que se benefician y asignar los pasajes de acuerdo con su perfil socioeconómico.

“Una vez personalizada la tarjeta, las personas pertenecientes a los grupos priorizados deben esperar la actualización de la información para poder activar los pasajes”, explica el Distrito.