Nuevos casos de sicariato en el sur y occidente de Bogotá

La noche y madrugada de este jueves, 18 de junio, estuvieron marcadas por la violencia en Bogotá, donde de nuevo sicarios protagonizaron varios hechos.

El primer caso se presentó en la localidad de Kennedy, sobre la 7:30 de la noche, cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego al interior de un establecimiento comercial.

De acuerdo con el coronel Juan Torres Ramírez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, una vez los uniformados de la Institución llegaron al lugar se encontraron con varias personas heridas con armas de fuego. Tras verificar el estado salud, se hizo el traslado urgente a un centro medico. Sin embargo, minutos después se reportó el fallecimiento de dos hombres lesionados.

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“De acuerdo con la versión de las personas que se encontraban en el lugar, un individuo que se movilizaba en motociclista, con prendas oscuras y casco, ingresó al establecimiento y accionó el arma de fuego contra varias personas que se encontraban allí”, dijo Torres.

El otro caso se presentó en la localidad de Engativá, en el barrio Villas de Granada, donde una persona resultó lesionada.

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“Se coordinó su traslado a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos por el personal medico, se confirmó el fallecimiento de esta persona por la gravedad de las heridas. De acuerdo con las primeras indagaciones, la victima trasportaba enseres en el momento de los hechos”.

Por ahora, las autoridades activaron los grupos especiales de investigación para dar con el paradero los responsables de estos hechos.