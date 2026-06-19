Transmilenio refuerza su operación en puntos específicos para la segunda vuelta presidencial

Solo de enero a junio de 2025 la Policía Metropolitana impuso 76.662 comparendos por colados en Transmilenio. | Foto: Getty Images / Arturo Rosenow

Bogotá D.C

Para este domingo 21 de junio, fecha en la que los colombianos escogerán al próximo presidente de la República , Bogotá se prepara para esta jornada electoral desde todos los frentes.

En cuanto al transporte, Transmilenio reforzará su operación para garantizar que los ciudadanos puedan movilizarse de forma segura hacia los puntos de votación.

“Transmilenio ha reforzado más de 400 servicios. Transmizonal se va a enfocar en aquellas zonas de mayor concentración como por ejemplo Corferias y Unicentro. Es un aumento del 6,1 kilómetros comerciales que ruedan en un día típico”, aseguró el subgerente general de Transmilenio, Mauricio Gutiérrez.

Desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde se implementarán estos refuerzos para que todos los bogotanos puedan ejercer su derecho a la democracia.

Desvíos y cierres viales

Con el fin de garantizar las movilidad y el acceso a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, la Secretaría de Movilidad anunció los cierres viales que se implementarán para esa jornada en diferentes puestos de votación que acogen el mayor número de mesas.

Corferias

Se implementarán cierres viales en los alrededores del recinto, entre la carrera 33 y la carrera 44, y entre la Av. Américas y la calle 26. El acceso de residentes del sector estará controlado. En todo momento se garantizará el ingreso a equipamientos de salud y el paso de vehículos de emergencia dentro de este perímetro.

Los votantes pueden acceder al sector a través de la calle 26, la carrera 33 y la Av. la Esperanza. El ingreso de los votantes a las instalaciones de Corferias se realizará por los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Sólo se permite el ingreso de vehículos acreditados, los cuales deben utilizar la ruta Av. Américas, carrera 40 hasta el edificio de parqueaderos de Corferias. Los vehículos que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado podrán ingresar por la Av. El Dorado con carrera 39, punto que tendrá un filtro de seguridad.

Cierres a los alrededores de Corferias. Foto: Secretaría de Movilidad. Ampliar Cierres a los alrededores de Corferias. Foto: Secretaría de Movilidad. Cerrar

Plaza de Bolívar

Se autoriza el cierre de vías en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde la carrera 8 entre calle 12B y Calle 10, desde la 1:00 pm del sábado 30 de mayo y la carrera 9 entre calles 12B y calle 10, desde las 05:00 a.m. del 21 de junio hasta las 10:00 p.m. del mismo día.

No obstante, para acceder al puesto de votación, se puede realizar a través la carrera 9 a la altura de la calle 12B.

Los lugares en donde se determine la necesidad de cierres viales por seguridad, se deben realizar en coordinación y concertadamente con la Policía de Metropolitana de Bogotá y con previo conocimiento del Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado para esta jornada electoral