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19 jun 2026 Actualizado 13:13

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MinDefensa identificó posibles puntos en riesgo de disturbios ante segunda vuelta electoral

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se refirió en 6AM W a los 49 puntos que están bajo vigilancia de la fuerza pública en el país ante posibles disturbios que podrían presentarse tras la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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