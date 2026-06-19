MinDefensa identificó posibles puntos en riesgo de disturbios ante segunda vuelta electoral
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se refirió en 6AM W a los 49 puntos que están bajo vigilancia de la fuerza pública en el país ante posibles disturbios que podrían presentarse tras la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.
MinDefensa identificó posibles puntos en riesgo de disturbios ante segunda vuelta electoral
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...