¿Impulsar el mercado de carros eléctricos? MinComercio crea régimen para fabricar en Colombia. (Foto: cortesía Caracol Radio)

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0595 de 2026 para promover la fabricación y el ensamblaje de vehículos eléctricos e híbridos en el país, con beneficios arancelarios e incentivos a la inversión.

De acuerdo con el documento, la medida busca convertir a Colombia en un destino atractivo para nuevas plantas industriales de movilidad eléctrica, mientras que fortalece la producción local, impulsa el empleo calificado y promueve la transferencia tecnológica.

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¿Cómo funciona?

El decreto creó dos nuevos instrumentos: el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL).

La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que prioriza la transición energética, la reducción de emisiones contaminantes y el fortalecimiento de sectores intensivos en tecnología.

De acuerdo con el decreto, actividades manufactureras relacionadas con electrónica, metalmecánica, maquinaria industrial y componentes automotrices generaron más de 7,9 billones de pesos en producción en 2019, lo que evidencia el potencial del país para desarrollar nuevas cadenas de valor asociadas a la movilidad eléctrica.

Beneficios para quienes inviertan en Colombia

Uno de los principales atractivos del nuevo régimen es la reducción de aranceles para proyectos industriales que se instalen en el país.

Por ejemplo, las empresas beneficiarias podrán importar maquinaria especializada, robots industriales, líneas de producción, moldes, software, estaciones de prueba, sistemas de automatización y otros equipos técnicos con arancel del 0%, siempre que estén destinados a la instalación y puesta en marcha de las plantas.

El objetivo es reducir los costos iniciales de inversión y facilitar la llegada de nuevas tecnologías al territorio nacional.

Además, el INPIMHEL tiene cupos especiales para importar vehículos eléctricos e híbridos completamente ensamblados con un arancel preferencial del 5%.

El programa establece un límite de hasta 20.000 unidades para 2026 y otras 20.000 para 2027. Estos cupos no serán acumulables entre años y serán asignados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de acuerdo con el nivel de inversión que cada empresa realice efectivamente en el país.

Esto quiere decir que las compañías que inviertan más recursos en infraestructura y producción podrán acceder a una mayor participación dentro de esos cupos.

¿Qué vehículos están cubiertos?

Vehículos eléctricos de batería (BEV): funcionan únicamente con electricidad almacenada en baterías.

(BEV): funcionan únicamente con electricidad almacenada en baterías. Vehículos híbridos enchufables (PHEV): combinan motor eléctrico y de combustión y pueden cargarse conectándolos a una fuente externa.

(PHEV): combinan motor eléctrico y de combustión y pueden cargarse conectándolos a una fuente externa. Vehículos híbridos completos (FHEV): combinan ambas tecnologías, pero no se enchufan.

(FHEV): combinan ambas tecnologías, pero no se enchufan. Vehículos de autonomía extendida (E-REV): se mueven con motor eléctrico y utilizan el motor de combustión únicamente para generar energía y ampliar la autonomía.

Ensamblar en Colombia será clave

En cuanto al Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E), permitirá importar vehículos parcialmente desarmados para ensamblarlos localmente.

El esquema opera bajo dos modalidades internacionales:

CKD (Completely Knocked Down): vehículos importados completamente desarmados para ser ensamblados en Colombia.

SKD (Semi Knocked Down): vehículos importados parcialmente ensamblados que requieren procesos locales adicionales.

El propósito es que parte del valor agregado se genere dentro del país y no únicamente a través de la importación de vehículos terminados.

Incluso, el decreto crea nuevas partidas arancelarias específicas para estos procesos, con el fin de mejorar la trazabilidad y facilitar el control aduanero.

Integración nacional obligatoria

El decreto obligará a las empresas a incorporar contenido nacional, es decir, se tendrán que utilizar componentes, servicios o procesos realizados en Colombia para fortalecer los proveedores nacionales.

Los proyectos deberán alcanzar los siguientes porcentajes mínimos de integración local:

2027: 2%

2028: 4%

2029: 6%

2030 en adelante: 8%

El Ministerio de Comercio aclaró que revisará estos porcentajes cada año a partir de 2030, por lo que podrían incrementarse en el futuro.

El incumplimiento de estas metas podría derivar en la pérdida de beneficios arancelarios y de los cupos de importación.

La norma también establece un requisito laboral, en donde al menos el 70% del personal empleado en actividades de ensamblaje, validación técnica y puesta en marcha de los proyectos deberá ser de trabajadores técnicos, profesionales y operativos contratados legalmente en Colombia.

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Requisitos estrictos para acceder a los beneficios

Las empresas interesadas deberán demostrar capacidad técnica y financiera para desarrollar los proyectos a partir de: Presentar un Plan de Desarrollo Industrial Inicial (PDII), acreditar licencias y permisos ambientales; certificar inversiones y trazabilidad; garantizar sistemas digitales de seguimiento de equipos y componentes: no tener sanciones o deudas con la DIAN; contar con representación legal domiciliada en Colombia; presentar informes periódicos sobre inversiones, avances físicos del proyecto, cumplimiento ambiental y metas de producción.

Además, el reconocimiento como beneficiario del INPIMHEL podrá durar hasta 60 meses y estará sujeto a auditorías e inspecciones permanentes por parte del Ministerio de Comercio y la DIAN.

¿Hay beneficios adicionales?

El decreto también contempla incentivos complementarios como:

Nacionalización acelerada de equipos importados.

Inspecciones prioritarias.

Asignación preferencial de canales aduaneros.

Acceso a programas de formación especializada.

Vinculación a cadenas de valor industriales.

Prioridad en la evaluación de permisos ambientales.

Reconocimiento como Proyecto Industrial Estratégico (PIE).

Estos beneficios buscan reducir tiempos y cargas administrativas para facilitar la instalación de nuevas industrias.