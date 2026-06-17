¿Cambió la forma de viajar? Turismo en Colombia se mueve con reservas anticipadas y ventas estables

Colombia se prepara para la 45° Vitrina Turística de ANATO: ¿Cuál será el destino internacional invitado?

Según un sondeo realizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), cada vez más colombianos están organizando sus viajes con semanas o incluso meses de anticipación, lo que está transformando la dinámica del turismo en el país durante la temporada de mitad de año.

El sondeo revela que el interés de los viajeros para programar sus desplazamientos les permite acceder a mejores opciones de transporte, alojamiento y precios.

Los resultados muestran que el 41,6% de las agencias consultadas aseguró que sus clientes están reservando sus viajes entre 31 y 60 días antes de la fecha de salida, el 26% lo hacen entre 16 y 30 días y el 16,9% indicó que las compras se realizan con más de dos meses de anticipación.

¿Ventas estables?

La mayor anticipación en las reservas también ha tenido efectos en el comportamiento del sector turístico. De acuerdo con el sondeo, las ventas durante la temporada de mitad de año de 2026 han mostrado niveles similares a los registrados en el mismo periodo de 2025.

Según Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO, el 20,8% de las agencias consultadas afirmó que sus ventas se mantuvieron estables frente al año anterior. Mientras tanto, otro 20,8% reportó reducciones de entre 1% y 10%.

A pesar de ello, una parte del sector registró resultados positivos. El 14,3% de las agencias informó incrementos en ventas de entre 11% y 20%; el 11,7% reportó aumentos moderados de entre 1% y 10%; y el 9,1% aseguró haber registrado crecimientos superiores al 20%.

Estos datos reflejan un panorama mixto, ya que, aunque el turismo mantiene una actividad constante, las condiciones económicas y sociales continúan influyendo en las decisiones de los viajeros.

La seguridad y la economía influyen en las decisiones de viaje

El principal factor identificado por las agencias que disminuyeron sus ventas fue la inseguridad o la percepción negativa sobre algunos destinos turísticos, según el 38,2% de los encuestados.

La situación económica del país ocupó el segundo lugar entre las causas que afectan el comportamiento del sector, con el 20,6%. A ello se suma una menor demanda de viajes por parte de los consumidores, factor señalado por el 11,8% de las agencias.

En cuanto a los lugares más buscados para esta temporada, los destinos de sol y playa continúan siendo los favoritos de los colombianos.

A nivel nacional, Cartagena encabeza la lista con el 22,8% de las preferencias. Le siguen San Andrés, con el 17,1%; Santa Marta, con el 13,5%; el Eje Cafetero, con el 11,9%; y Medellín, con el 10,4%.

En cuanto a destinos internacionales, Punta Cana lidera la demanda con el 18,3%. Después aparecen destinos y regiones como Europa (12,8%), Estados Unidos (10,4%), México (6,1%), Cancún (4,9%) y Panamá (4,3%).

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Aunque persisten desafíos relacionados con la seguridad y la economía, la anticipación en las reservas y el interés por destinos nacionales e internacionales mantienen activo un sector clave para la movilidad, el empleo y el desarrollo económico del país.