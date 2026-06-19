Alianza por la Democracia pide a candidatos respetar resultados y bajar el tono de la campaña

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la Alianza por la Democracia publicó una carta abierta dirigida a los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en la que hace un llamado a fortalecer la democracia, reducir la polarización y garantizar un ambiente de respeto durante el cierre de la campaña electoral.

La organización asegura que la ausencia de debates entre los candidatos limita a la ciudadanía ejercer su voto informado

En el documento, la organización señala que la ausencia de debates públicos entre los aspirantes limitó la posibilidad de que la ciudadanía contrastara sus propuestas y ejerciera un voto informado. Sin embargo, afirma que más allá de señalar responsables, es invitar al próximo presidente a abrir espacios amplios desde el inicio de su mandato.

“Colombia necesita liderazgos capaces de reconocer la diferencia, tramitar el disenso y construir desde aquello que nos une. Con esa convicción, desde la Alianza por la Democracia nos dirigimos a ustedes porque creemos que la democracia se fortalece cuando ideas distintas pueden coexistir, debatirse y aportar a un propósito compartido”, agregó la Organización.

La Alianza formuló cinco llamados principales a los candidatos. El primero consiste en moderar el lenguaje de la campaña para evitar discursos que, según advierte, pueden incentivar la violencia. También pidió un compromiso con el respeto a los resultados oficiales de las elecciones y con el uso de los mecanismos institucionales para resolver cualquier controversia sobre el proceso electoral.

Asimismo, solicitó preparar a sus equipos y seguidores para aceptar los resultados independientemente del desenlace e hizo un llamado a que quien resulte elegido gobierne con respeto por las instituciones, la separación de poderes, la transparencia y los derechos humanos.

En materia de libertad de prensa, la organización expresó preocupación por el incremento de agresiones contra periodistas durante el actual proceso electoral. Citó cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, según las cuales entre enero y mayo de 2026 se registraron 59 agresiones relacionadas con el cubrimiento de las elecciones, lo que representa un aumento del 227 % frente a 2022.

En ese sentido, pidió a los candidatos condenar cualquier acto de violencia contra la prensa y garantizar condiciones para el ejercicio libre e independiente del periodismo.

Finalmente, la Alianza por la Democracia afirmó que está integrada por 60 organizaciones de la sociedad civil y reiteró su disposición para contribuir, junto con el próximo gobierno, a la construcción de espacios de diálogo, consensos y fortalecimiento de la convivencia democrática.