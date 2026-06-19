¿Cuba es el siguiente? Vicepresidente JD Vance llama a la isla a tomar “decisiones inteligentes”

Vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance. Foto: Suzanne Plunkett - WPA Pool/Getty Images / WPA Pool

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, abordó la tensión entre Washington y La Habana en una conferencia de prensa celebrada en la mañana de este jueves 18 de junio en la Casa Blanca.

En sus declaraciones, Vance destacó la situación económica de Cuba, afirmando que no ha funcionado.

“Lo de Cuba es un sistema que simplemente no ha funcionado”, respondió a Caracol Radio.

El vicepresidente explicó que la isla carece de la capacidad de generar recursos económicos, lo que los ha llevado a una crisis persistente. “Su economía, francamente, probablemente es peor que la economía iraní”, comentó Vance. Subrayó la proximidad geográfica de Cuba, a solo 90 millas de Estados Unidos:

“Así que cada vez que hay una crisis, terminamos teniendo refugiados desesperados o personas desesperadas que no pueden alimentar a sus familias e intentan llegar a nuestro país”.

Vance expresó que EE. UU. desea que el pueblo cubano sea feliz; además, reveló que actualmente se están llevando a cabo conversaciones con el gobierno cubano sobre cambios en su política para mejorar la situación: “Queremos que el pueblo cubano sea feliz y próspero. De hecho, estamos hablando con el gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar sus prácticas para lograrlo”.

“Vamos a ver qué hacen y, obviamente, si hacen una cosa, nosotros haremos otra; si toman decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor con ellos”, añadió Vance.