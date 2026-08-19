Frente a un terremoto, ¿qué se debe hacer con la infraestructura, redes de agua y alcantarillado?

Sismos que debe hacer según Acueducto, para proteger con sus redes de agua, alcantarillado y aguas lluvias. - Foto Getty Images y Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) presentó una serie de recomendaciones a sus usuarios para su seguridad y prevenir posibles daños en la infraestructura de abastecimiento de agua y en los sistemas de alcantarillado y lluvias de sus viviendas durante un terremoto.

¿Cuáles son las recomendaciones que realiza el Acueducto de Bogotá?

Como primer paso esencial que menciona el Acueducto, es el de identificar el lugar donde se encuentran los registros del agua de su vivienda o edificación y en los cuales usted pueda abrir o cerrar el flujo de agua.

Si el sismo o movimiento telúrico culminó y se realizaron previamente los protocolos de evacuación preventiva e inspección de la infraestructura de la vivienda, evalúe si hay fugas o tuberías rotas; en dado caso, si se presentan, cierre el registro de paso, repare el daño y restablezca el servicio.

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Realice las respectivas reparaciones a sus redes de agua, alcantarillado y aguas lluvias para evitar afectaciones, luego de un sismo o terremoto. Foto Getty Images / Guido Mieth Ampliar Realice las respectivas reparaciones a sus redes de agua, alcantarillado y aguas lluvias para evitar afectaciones, luego de un sismo o terremoto. Foto Getty Images / Guido Mieth Cerrar

¿Qué debe hacer si se suspende el servicio de agua después del sismo?

El Acueducto recomienda tener tanques de almacenamiento de agua, con abastecimiento listo para poder ser utilizados, no sin antes rectificar que no tengan escombros o estén con objetos producto del terremoto.

Se sugiere consumir el agua almacenada antes de 24 horas para garantizar su potabilidad; si se pasa del tiempo presupuestado, podrá emplear el recurso en otras actividades del hogar.

¿Qué hacer con las instalaciones sanitarias y de alcantarillado luego del sismo?

Si las instalaciones sanitarias no funcionan al momento de la descarga, no las use; esto para evitar problemas de filtración de estas aguas. Por el momento, inhabilite su uso hasta que un experto realice los respectivos arreglos.

Informe a la administración de su edificio si evidencia daños en las redes internas e infraestructuras del servicio.

Si detecta daños de redes de agua y alcantarillado en las calles o en los medidores de agua de la vivienda, reporte oportunamente a la Acualínea 116.

En el caso de las redes de alcantarillado interno, el Acueducto recomienda ensayar si los drenajes, tanto en baños, duchas, cocinas, zonas de ropas en las que estén conectadas lavadoras, lavaderos, drenan correctamente. Para así corroborar si se presentan fugas, filtraciones que se evidencien a simple vista.

Si presenta fugas en el sistema de drenaje, puede consultar con un experto que solucione la afectación en la red.

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¿Qué hacer con los sistemas de aguas lluvias luego del sismo?

En los sistemas de aguas lluvias, verificar el estado de las canales y las cubiertas, igualmente de tuberías de las bajantes; si se presentan desempates en alguna de las uniones, arreglarlas para evitar el desbordamiento del agua en caso de lluvias.

Como última recomendación, el Acueducto menciona el hecho de verificar el estado de las llamadas cajas de inspección, que se ubican afuera en los andenes de las propiedades o, en su defecto, dentro de los jardines de las edificaciones, además de evaluar los equipos de bombeo de los conjuntos residenciales.

En caso de afectaciones en los sistemas mencionados, el Acueducto resalta que, al tratarse de redes internas en el inmueble, deben ser revisadas y se les debe hacer el mantenimiento respectivo directamente por los usuarios.

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