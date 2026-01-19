Grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá deja un persona muerta: vehículo tendría fallas

Grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá deja un persona muerta. Foto: Suministrada.

Bogotá D.C

En horas de la mañana de este lunes 19 de enero, se presentó un grave accidente de tránsito en la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada en el sur de Bogotá.

El hecho se presentó hacia las 9:42 de la mañana exactamente en la carrera 18L con calle 65B Sur, en donde se vieron involucrados cuatro vehículos: 3 camionetas y un bus zonal que causaron la muerte de un peatón.

Las personas grabaron algunos videos que muestran imágenes impactantes del siniestro vial que bloqueó por varias horas esta vía.

Las autoridades de tránsito, un grupo guía, agentes civiles y un equipo de criminalística se encuentran en el punto atendiendo la emergencia.

¿Qué dicen las autoridades?

“El evento se origina cuando uno de estos vehículos particulares al parecer por fallas mecánicas , arrolla a un peatón, el cual pierde la vida en el lugar de los hechos, y posteriormente colisiona con los otros tres vehículos”, indicó el teniente coronel Jhon Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte Bogotá.

Otras seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas inmediatamente a un centro médico para su respectiva valoración.

De acuerdo con información preliminar, las personas lesionadas no presentan heridas que pongan en riesgo su vida.

Todavía se desconocen las causas de este accidente de tránsito, por lo que las autoridades despliegan sus capacidades para realizar los estudios.