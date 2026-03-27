Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 mar 2026 Actualizado 12:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Grave accidente de tránsito en Bogotá: una persona falleció y un vehículo impactó un almacén

Una mujer es la víctima fatal y varios son los heridos de este impactante accidente .

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Se presentó un grave accidente de tránsito en la calle 94 con carrera 15 sentido sur-norte a las 3:30 de la mañana de este viernes 27 de marzo.

La víctima fatal es una mujer que, según las autoridades, estaba como acompañante y al parecer sin cinturón de seguridad en uno de los vehículos.

Este siniestro vial ocurrió cuando uno de los vehículos se pasó el semáforo en rojo y chocó contra otro y este impactó contra un K-tronix, un comercio de venta de tecnología.

Una unidad de criminalística se encuentra en el punto haciendo el respectivo levantamiento del cuerpo y el CTI de la Fiscalía realiza las respectivas investigaciones del caso para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió.

Los vehículos involucrados son un vehículo rojo de placas COL 574 y un vehículo tipo van con placas blancas LCN 082.

En cuanto a las afectaciones en el comercio de tecnología, uno de los vidrios impactados cayó hacia adentro del local, dañando una de las estanterías con productos.

Poco a poco se restablece el tráfico, mientras las autoridades atienden el caso, permanece cerrada la calle 94 con carrera 15 sentido sur-norte.

Otro siniestro vial se presentó a las 5:30 de la mañana en la Carrera 50 con calle 26 entre dos vehículos y una motocicleta que deja una persona lesionada.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir