Fatal accidente de tránsito en el occidente de Bogotá: involucra una camioneta y un motociclista

Bogotá D.C

En horas de la tarde de este viernes 30 de enero se presentó un trágico accidente de tránsito que acabó con la vida de un motociclista en el occidente de Bogotá.

El siniestro ocurrió en la localidad de Fontibón , exactamente en la carrera 82 con calle 23 G, en el sector de Modelia. Videos de cámaras de seguridad registraron el momento en el que sucede el choque.

En las imágenes se evidencia que la camioneta de color negro va al parecer en exceso de velocidad por ese sector residencial y arrolla una motocicleta en la que van dos personas.

Los vecinos al percatarse de este fuerte siniestro se acercan para trata de ayudar a los que se movilizaban en la motocicleta, mientras que el conductor de la camioneta huye y cuadras más adelante se detiene.

Uno de los ocupantes de la motocicleta fallece inmediatamente debido al impacto, mientras que el otro presentó graves heridas, pero se desconoce de su estado médico.