Mundial de Fútbol 2026 dejaría más de $656.000 millones a bares y restaurantes: Asobares

La Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia, Asobares, emitió un informe en el que afirma que en Colombia, la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría convertirse en un importante motor económico para la industria de hospitalidad, entretenimiento y la vida nocturna.

Según la proyección de la asociación el evento generaría ingresos adicionales por más de $656 mil millones entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

La cifra representa un incremento promedio del 23,5 % en las ventas del sector frente a lo que normalmente se esperaría para ese periodo.

Esto significa que miles de negocios podrían recibir una importante inyección económica gracias a la llegada de clientes que buscan reunirse para ver los partidos, compartir con amigos y disfrutar de actividades relacionadas con el fútbol.

El estudio, presentado por Asobares, analiza el comportamiento esperado de actividades como restaurantes, bares, gastrobares, discotecas, servicios de catering y establecimientos de expendio de bebidas, sectores que tradicionalmente registran un mayor movimiento durante los grandes eventos deportivos.

Más clientes, más consumo y más empleo

La expectativa de crecimiento está relacionada con el aumento de reuniones sociales para seguir los partidos, las reservas grupales, la permanencia de los clientes durante más tiempo en los establecimientos y el mayor consumo de alimentos y bebidas.

A esto se suman las promociones especiales, transmisiones en pantallas gigantes, experiencias temáticas, presentaciones musicales y actividades organizadas alrededor de los encuentros del Mundial, estrategias que buscan atraer a más consumidores y aumentar el gasto promedio por persona.

Uno de los impactos más importantes estaría en el empleo. Asobares estima que el torneo podría generar hasta 30.000 puestos de trabajo temporales en áreas como cocina, atención al cliente, servicio en mesas, barras, logística, seguridad y apoyo operativo.

Esta demanda adicional de personal sería necesaria para atender el aumento de visitantes que se espera durante las cinco semanas que durará la competencia.

Junio sería el mes de mayor movimiento económico

De acuerdo con las proyecciones, junio concentraría la mayor parte de la actividad económica generada por el Mundial. Durante ese mes se producirían ingresos adicionales por cerca de $415 mil millones, equivalentes al 63,2 % del impacto total estimado.

La razón es porque en este mes se disputará la mayor cantidad de partidos de la fase inicial del torneo, lo que incrementa las oportunidades para que los establecimientos organicen actividades y atraigan clientes.

Por su parte, julio aportaría otros $241mil millones impulsados por los encuentros decisivos, especialmente las fases eliminatorias, semifinales y la final, que suelen generar una mayor expectativa entre los aficionados.

El informe también identifica algunos de los días con mayor potencial económico. Los sábados 13, 20 y 27 de junio aparecen como las jornadas más favorables para el sector debido a la combinación de varios partidos y horarios que facilitan las reuniones sociales y el consumo en establecimientos de entretenimiento.

El reto para los empresarios

Ante este panorama, Asobares invitó a los empresarios del sector a prepararse con anticipación para aprovechar la oportunidad que representa el Mundial.

Entre las recomendaciones están fortalecer los inventarios, contratar personal temporal, implementar medidas de seguridad, fomentar las reservas previas y diseñar experiencias especiales para los aficionados. También se plantea la posibilidad de realizar alianzas comerciales con marcas patrocinadoras y desarrollar eventos temáticos relacionados con el campeonato.

Para el gremio, el éxito de esta temporada dependerá de la capacidad de los establecimientos para ofrecer experiencias que vayan más allá de la simple transmisión de los partidos.

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Camilo Ospina Guzmán, presidente de Asobares Colombia, afirmó que “el Mundial no solo es un evento deportivo. Es una oportunidad para impulsar el empleo, dinamizar la economía nocturna, fortalecer el turismo y generar nuevas experiencias de entretenimiento para millones de colombianos y extranjeros”.

La Asociación afirmó que continuará acompañando a los empresarios, las autoridades y los aliados estratégicos para maximizar los beneficios económicos y sociales derivados del evento deportivo.