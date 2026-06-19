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19 jun 2026 Actualizado 10:41

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Tunja

Así votó Boyacá en la segunda vuelta presidencial de 2022

Gustavo Petro ganó en 8 municipios del departamento, incluida Tunja

Tunja
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Boyacá

Rodolfo Hernández: 378.899

Gustavo Petro: 264.270

En los principales municipios:

Tunja:

Gustavo Petro: 54.712

Rodolfo Hernández: 37.000

Sogamoso:

Gustavo Petro: 35.724

Rodolfo Hernández: 29.500

Duitama:

Gustavo Petro: 34.371

Rodolfo Hernández: 29.280

Chiquinquirá:

Rodolfo Hernández: 16.216

Gustavo Petro: 10.995

Puerto Boyacá:

Rodolfo Hernández: 15.008

Gustavo Petro: 7.040

Paipa:

Rodolfo Hernández: 10.425

Gustavo Petro: 9.304

Villa de Leyva:

Rodolfo Hernández: 5.732

Gustavo Petro: 3.496

Otros municipios donde ganó Rodolfo:

Almeida

Aquitania

Arcabuco

Belén

Berbeo

Beteitiva

Boavita

Boyacá

Briceño

Buenavista

Busbanzá

Caldas

Campohermoso

Cerinza

Chinavita

Chiquiza

Chiscas

Chitaraque

Chivatá

Chivor

Ciénega

Cómbita

Coper

Corrales

Covarachía

Cucaita

Cuitiva

El Cocuy

El Espino

Firavitoba

Floresta

Gachantivá

Gámeza

Garagoa

Guacamayas

Guateque

Guayatá

Güicán

Iza

Jenesano

Jericó

La Capilla

La Uvita

La Victoria

Labranzagrande

Macanal

Maripí

Miraflores

Mongua

Moniquirá

Muzo

Nuevo Colón

Oicatá

Otanche

Pachavita

Páez

Paipa

Pajarito

Panqueba

Pauna

Paya

Pesca

Pisba

Puerto Boyacá

Quipama

Ramiriquí

Ráquira

Rondón

Saboyá

Sáchica

Samacá

San Eduardo

San José de Pare

San Luis de Gaceno

San Mateo

San Miguel de Sema

San Pablo de Borbur

Santa María

Santa Rosa de Viterbo

Santa Sofía

Santana

Sativanorte

Sativasur

Siachoque

Soatá

Socha

Socotá

Somondoco

Sora

Soracá

Sotaquirá

Susacón

Sutamarchán

Sutatenza

Tasco

Tenza

Tibaná

Tinjacá

Tipacoque

Toca

Togüí

Tópaga

Tota

Tunungua

Turmeque

Tuta

Tutazá

Umbita

Ventaquemada

Viracachá

Zetaquira

Otros municipios donde ganó Petro:

Cubará

Motavita

Nobsa

Paz de Río

Tibasosa

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

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