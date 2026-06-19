Así votó Boyacá en la segunda vuelta presidencial de 2022
Gustavo Petro ganó en 8 municipios del departamento, incluida Tunja
Boyacá
Rodolfo Hernández: 378.899
Gustavo Petro: 264.270
En los principales municipios:
Tunja:
Gustavo Petro: 54.712
Rodolfo Hernández: 37.000
Sogamoso:
Gustavo Petro: 35.724
Rodolfo Hernández: 29.500
Duitama:
Gustavo Petro: 34.371
Rodolfo Hernández: 29.280
Chiquinquirá:
Rodolfo Hernández: 16.216
Gustavo Petro: 10.995
Puerto Boyacá:
Rodolfo Hernández: 15.008
Gustavo Petro: 7.040
Paipa:
Rodolfo Hernández: 10.425
Gustavo Petro: 9.304
Villa de Leyva:
Rodolfo Hernández: 5.732
Gustavo Petro: 3.496
Otros municipios donde ganó Rodolfo:
Almeida
Aquitania
Arcabuco
Belén
Berbeo
Beteitiva
Boavita
Boyacá
Briceño
Buenavista
Busbanzá
Caldas
Campohermoso
Cerinza
Chinavita
Chiquiza
Chiscas
Chitaraque
Chivatá
Chivor
Ciénega
Cómbita
Coper
Corrales
Covarachía
Cucaita
Cuitiva
El Cocuy
El Espino
Firavitoba
Floresta
Gachantivá
Gámeza
Garagoa
Guacamayas
Guateque
Guayatá
Güicán
Iza
Jenesano
Jericó
La Capilla
La Uvita
La Victoria
Labranzagrande
Macanal
Maripí
Miraflores
Mongua
Moniquirá
Muzo
Nuevo Colón
Oicatá
Otanche
Pachavita
Páez
Paipa
Pajarito
Panqueba
Pauna
Paya
Pesca
Pisba
Puerto Boyacá
Quipama
Ramiriquí
Ráquira
Rondón
Saboyá
Sáchica
Samacá
San Eduardo
San José de Pare
San Luis de Gaceno
San Mateo
San Miguel de Sema
San Pablo de Borbur
Santa María
Santa Rosa de Viterbo
Santa Sofía
Santana
Sativanorte
Sativasur
Siachoque
Soatá
Socha
Socotá
Somondoco
Sora
Soracá
Sotaquirá
Susacón
Sutamarchán
Sutatenza
Tasco
Tenza
Tibaná
Tinjacá
Tipacoque
Toca
Togüí
Tópaga
Tota
Tunungua
Turmeque
Tuta
Tutazá
Umbita
Ventaquemada
Viracachá
Zetaquira
Otros municipios donde ganó Petro:
Cubará
Motavita
Nobsa
Paz de Río
Tibasosa
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...