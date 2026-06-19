Entrada gratis al Estadio Pascual Guerrero: Horarios y link de inscripción 2026

Si hay algo que caracteriza a Colombia en materia de deporte es la pasión de cada uno de los hinchas por el fútbol y sus equipos, es por eso que los estadios de este deporte dejan de ser unos simples escenarios y se convierten en un símbolo de pertenencia.

No obstante, en su mayoría este tipo de instalaciones son de dominio público y por ende, se utilizan para actividades que en ocasiones no son netamente futboleras.

A raíz de esto se ha presentado un debate constante sobre si esto se debería permitir, a pesar de esto, la Secretaria de Deporte y Recreación de Cali, lanzó una iniciativa con la busca promover el deporte y la actividad física en las instalaciones de uno de los estadios más emblemáticos del país.

Los ciudadanos que estén interesados en hacer deporte pueden usar la pista de atletismo que rodea la cancha del Pascual Guerrero.

¿Cómo utilizar las instalaciones?

Para hacer uso de estas pista de atletismo, lo único que debe hacer es llenar el formulario de inscripción, el cual podrá encontrar dando clic AQUÍ.

En dicho formulario lo solicitarán información básica tal como su nombre completo, edad, comuna, barrio, correo electrónico, número de documento, número de contacto, fecha y hora en la que hará la práctica, entre otros.

Con el formulario ya diligenciado, deberá esperar un correo electrónico de respuesta, el cual le solicitarán a la entrada junto con su documento de identidad.

Utilizar estos espacios son totalmente gratuitos, no permita que personas mal intencionadas le generen cobro.

Horarios de funcionamiento

Los horarios de funcionamiento son de lunes a viernes de 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la mañana y de 6:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche; a excepción de los días en que llueva o el estadio haya sido reservado para eventos.

Es importante señalar que el ingreso se permitirá hasta las 8:20 de la mañana y 8:20 de la noche.

La Secretaria de Deporte y Recreación de Cali menciona que para le uso del espacio debe seguir las siguientes recomendaciones: