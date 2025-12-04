Conozca el museo para la difusión de conocimientos, historias y saberes de las mujeres del pacifico

Escuchar y recorrer los territorios del Pacífico, a través de investigaciones realizadas junto a mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, trans y migrantes.

Navegar el Museo virtual: Mujeres, Territorio y Vida es adentrarse en un mapa vivo del Pacífico: un recorrido donde la investigación se convierte en sendero, las voces de las mujeres, en brújula, y los territorios, en estaciones de memoria.

Cada clic nos acerca a los complejos contextos territoriales y a los saberes de las mujeres, revelando cómo sus conocimientos ancestrales se entretejen con los hallazgos de las investigaciones.

Esta innovadora iniciativa será presentada este viernes 5 de diciembre, a las 8:30 a.m., en la Fundación WWB Colombia, en Santiago de Cali (Carrera 63A #5-28). El evento reunirá a investigadoras, lideresas comunitarias, universidades aliadas y a quienes, durante nueve años, han contribuido a tejer estos procesos de conocimiento desde el Fondo para la Investigación de la Fundación WWB Colombia.

El lanzamiento integrará experiencias sensoriales, un recorrido guiado por la plataforma, un conversatorio con protagonistas y un reconocimiento a los equipos de investigación que dan vida a esta primera colección.

Recorrer el Pacífico, desde la investigación y los sentidos

En esta primera fase, el Museo virtual: Mujeres, Territorio y Vida reúne historias y resultados de cinco investigaciones desarrolladas en Chocó, Valle del Cauca y Cauca.

Más que una plataforma digital, es un territorio narrado que permite escuchar paisajes sonoros, observar oficios ancestrales, reconocer aromas familiares y comprender cómo la investigación se hace caminando, conversando y construyendo con las comunidades.

Nacido del Fondo para la Investigación, este museo propone una manera distinta de divulgar el conocimiento: no como documento técnico, sino como memoria, experiencia y encuentro. Una innovación necesaria en un país donde la inversión en ciencia sigue siendo apenas del 0,21 % del PIB.

“Este museo busca llevar la investigación más allá de la academia y contribuir a la difusión y apropiación social del conocimiento. Queremos visibilizar los saberes del Pacífico y los liderazgos de las mujeres. Es un espacio que innova en la forma de comunicar y abre conversaciones distintas sobre el territorio”, afirmó Soraya Husain, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia.

Cinco rutas para recorrer los saberes del Pacífico

1. Oficios y saberes de las mujeres campesinas (Valle del Cauca)

Un viaje por los oficios que mantienen vivas las prácticas ancestrales del territorio: sembradoras, artesanas, curanderas, productoras y cuidadoras del agua.

2. Mujeres, migración, informalidad y cocina (Comuna 11, Cali)

Una travesía por las cocinas comunitarias donde mujeres migrantes han construido autonomía, redes de apoyo y un ‘Gastrocolectivo’.

3. Camellando en Fucsia (Valle del Cauca)

Una recorrido que revela la lucha de mujeres trans por acceder a empleos dignos frente a barreras históricas de discriminación.

4. Tejiendo futuro (Silvia, Cauca)

Una ruta que destaca el liderazgo político y comunitario de mujeres Misak, Nasa y Quizgó.

5. Formación en derechos sexuales y reproductivos (Basurú, Istmina, Chocó)

Un camino donde la educación entre pares potencia decisiones informadas y abre nuevas posibilidades para las mujeres de la región.

Voces del territorio

Diana Marcela Vernot, docente de la Universidad de la Sabana y participante del proyecto de mujeres migrantes y cocina en Cali, recordó que las participantes “no solo asistieron a todos los talleres; también dieron charlas en universidades y fortalecieron sus negocios con ferias y rutas gastronómicas”.

Desde Basurú, Istmina, Jovana Ocampo, docente de la Universidad de los Andes afirmó: “Las mujeres decidieron los caminos a seguir. La investigación se transformó en un proceso guiado por ellas”.

Y desde el Valle del Cauca, la investigadora comunitaria Diana Marmolejo, del proyecto oficios y saberes de las mujeres campesinas, destacó: “Ellas hoy se gobiernan: organizan festivales, encuentros y toman decisiones juntas. La investigación dejó una huella que sigue creciendo”.

Con nueve años de trayectoria, el Fondo para la Investigación de la Fundación WWB Colombia ha sembrado una ruta de conocimiento que hoy se refleja en este museo. Desde 2017, ha impulsado más de 140 proyectos que exploran contextos, desafíos y oportunidades para las mujeres emprendedoras de Colombia y el Pacífico, financiando investigación aplicada, colaborativa y participativa; fortaleciendo capacidades (por más del $7.000 millones); y acompañando estudios de maestría, doctorado y postdoctorado en instituciones nacionales e internacionales.

Ese camino no se detiene aquí. En 2026, el Fondo proyecta incorporar nuevas investigaciones al museo, ampliar sus materiales interactivos y consolidarlo como una plataforma pedagógica viva, al servicio de instituciones educativas, comunidades, investigadoras e investigadores y organizaciones de todo el país. El propósito es claro:

Seguir tejiendo conocimiento con el territorio y abrir nuevas formas de comprender —y transformar— las realidades de las mujeres del Pacífico colombiano.

“La idea es seguir fortaleciendo el museo. Esperamos incluir tres investigaciones más y enriquecer la narrativa que se tiene del Pacífico, con todas estas ideas de proyectos de investigación y visiones del mundo que tiene su población”, comentó Soraya Husaín.

Además, concluyó: “Y queremos que el Museo Virtual Mujeres, Territorio y Vida se consolide como una plataforma interactiva de consulta y una herramienta pedagógica que contribuya al conocimiento”.