Mundial 2026: ¿Cómo llegar en SITP y TransMilenio a fan zones para ver los partidos de Colombia?

Mundial 2026: ¿Cómo llegar en SITP y TransMilenio a fanzones para ver los partidos de Colombia? Getty Images

Como parte de una alianza entre la Federación Colombiana de Fútbol y la Alcaldía de Bogotá, el Distrito presentó la estrategia ‘Bogotá es Mundial’, con la que se definen los fan zones en los que los bogotanos podrán ver los partidos de la selección en el Mundial 2026, gratis y en pantalla gigante.

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Se trata de zonas especiales para los hinchas, que contarán con diferentes experiencias de marca y activaciones comerciales y quedan ubicadas en los parques metropolitanos El Tunal, en Tunjuelito, y Fontanar del Río, en Suba.

En estos lugares se transmitirán los tres partidos de Colombia en fase de grupos el 17, 23 y 27 de junio.

¿Cómo conseguir boletas para los fan zones en Bogotá?

Aunque el acceso es gratuito a las fan zones para ver a la Selección Colombia , el Distrito anunció que controlará el aforo y la organización de estos espacios a través de boletería.

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Las boletas se pueden reclamar gratuitamente (hasta tres por persona) en los siguientes puntos:

SuperCADE Suba

SuperCADE Bosa

SuperCADE Manitas

CADE Tunal

CADE Santa Lucía

CADE La Gaitana

CADE Los Luceros

CADE Muzú

CADE Toberín

CADE Servitá

CADE Santa Helenita

Cabe recordar que el horario de entrega para las boletas es entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

El aforo de la Fanzone de El Tunal es de 15.000 asistentes, mientras que en Fontanar del Río es de 5.000. La FCF, de igual manera, anunció previamente que dicha capacidad podría aumentarse para el partido entre Colombia y Portugal el 27 de junio.

Rutas TransMilenio y SITP para llegar a los Fan Zones en Bogotá

TransMilenio anunció extensión de horarios para los partidos de Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán y Congo RD. Conozca a continuación las rutas recomendadas para llegar y salir de los fan zones de la Selección Colombia en Bogotá.

Parque El Tunal

TransMilenio tiene 5 rutas disponibles, en su horario habitual, en las estaciones más cercanas al Fan Zone:

Portal Tunal: D21, C15, 3, B27, B13.

D21, C15, 3, B27, B13. Parque: C15/H15

C15/H15 Biblioteca: B13/H13

En SITP hay 70 rutas que toman la carrera 24, avenida Boyacá, avenida Villavicencio y la calle 48B sur. Para la salida del evento, las dos rutas circulares operarán hasta las 11:45 p. m.:

HC705 El Uval – Parque El Tunal

T11 Alpes – Parque El Tunal

Rutas de SITP para llegar a la Fan Zone del Parque El Tunal. Alcaldía de Bogotá. Ampliar Rutas de SITP para llegar a la Fan Zone del Parque El Tunal. Alcaldía de Bogotá. Cerrar

Fontanar del Río

Para llegar a la Fan Zone de Fontanar del Río, lo recomendado es tomar alguna de las 9 rutas de SITP que están disponibles en sus horarios habituales y se dirigen al CAI Fontanar del Río y la diagonal 149.

Rutas de SITP para llegar a la fan zone de Fontanar del Río . Alcaldía de Bogotá Ampliar Rutas de SITP para llegar a la fan zone de Fontanar del Río . Alcaldía de Bogotá Cerrar

Para la salida del evento, puede tomar la ruta circular C104 Suba Compartir – Portal Suba hasta las 11:45 p. m.

Las estaciones Museo Nacional (Troncal Carrera Décima) y Campín – UAN (Troncal NQS Central) contarán con 8 rutas cada una, con extensión de horario hasta las 11:45 p. m.

Museo Nacional (M):

2 Portal 20 de Julio

G47 Portal Sur

F51 Portal Américas

D81 Puente de Guadua

M82 AK 7-AC 134

M86 Hacienda Santa Bárbara

K86 Aeropuerto El Dorado

H83 Portal Usme

Campín - UAN (E):

4 Portal Sur - Héroes

G42 San Mateo

D21 Portal 80

H21 Portal Tunal

B12 Portal Norte (Parada adicional)

G12 Portal Sur (Parada adicional)

C25 Portal Suba

L25 Portal 20 de Julio

En el sector de la Zona T, al norte de la ciudad, para salir estarán disponibles cinco rutas hasta las 11:45 p. m.