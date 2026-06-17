El Mundial 2026 podría ser uno de los más contaminantes: ¿cómo responde la FIFA a los ODS?

La Copa Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, podría convertirse en la más contaminante de la historia. Con 48 selecciones, 104 partidos y una asistencia proyectada de 5,5 millones de espectadores, se estima que generará alrededor de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono.

En Caracol Sostenible conversamos con Clara Pardo, investigadora y experta en cambio climático, quien explica cuáles son los tres factores que generan la mayor parte de las emisiones del Mundial FIFA 2026:

“El tema del transporte, tanto internacional como interno entre las sedes, puede representar entre el 50% y el 85% de las emisiones. Le sigue todo lo relacionado con construcción e infraestructura, que puede generar entre el 20% y el 25%. Y, por último, están los alojamientos y las operaciones logísticas, que representan cerca del 20%”.

Para profundizar en el impacto de la construcción y la infraestructura, nos acompañó Mauricio Otero Lavado, arquitecto especializado en infraestructura deportiva y encargado de la adecuación del Estadio Pascual Guerrero para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Otero recalca la importancia de garantizar “la sostenibilidad misma del edificio, que todas las luminarias tengan ahorro de energía, que exista una reconversión eficiente, que se aprovechen las aguas lluvias para riego, entre otros aspectos. Hacer múltiples intervenciones para que el edificio sea sostenible. Pero lo más importante es que pueda tener nuevos usos, que un estadio de fútbol no solamente sirva para eso, sino para muchos más eventos”.

Para entender el impacto de un megaevento también nos acompañó Linda Garzón, experta en eventos sostenibles y enfocada en convertir los eventos en herramientas de transformación y desarrollo para las comunidades. Según explica, “los eventos no solamente deben verse desde una visión del impacto ambiental que puedan generar, sino también desde los impactos positivos que producen como plataformas que catalizan cambios profundos y estructurales en los territorios donde llegan”.

Pardo también destaca algunas de las estrategias sostenibles que está liderando la FIFA: “La FIFA trató de que las 16 sedes tuvieran una distribución que redujera los desplazamientos de las delegaciones. También estableció flotas híbridas y eléctricas y creó una iniciativa llamada Gol por el Ambiente, que busca promover la economía circular y la reducción de plásticos de un solo uso. Además, tiene un programa de donación de alimentos para canalizar los excedentes de comida no consumidos en áreas VIP hacia bancos de alimentos y comedores comunitarios en los tres países anfitriones”.

La experta señala que estas iniciativas están alineadas con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos relacionados con la acción climática, el consumo responsable y el hambre cero. Sin embargo, considera que programas como Gol por el Ambiente deberían tener una mayor visibilidad para que el público conozca mejor los esfuerzos que se están realizando.

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