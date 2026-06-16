La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 y sus hinchas podrán vivir una nueva experiencia. Foto: EFE. / Giorgio Viera

La Selección Colombia se alista para su debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, duelo válido por la primera jornada del Grupo K y que se encuntra programado para el miércoles 17 de junio a partir de las 9 de la noche, hora colombiana.

De cara a este imperdible partido, DirecTV y Royal Films anunciaron una alianza para transmitir los partidos del cuadro nacional (Uzbekistán, Congo, Portugal) y los más destacados del certamen en las diferentes salas de cine del país.

“La propuesta apunta a convertir las salas en puntos de encuentro para hinchas, familias y grupos de amigos que buscan vivir el torneo en pantallas de gran formato y con una experiencia más cercana a la de un estadio”, se anuncia en el comunicado dirigido al público.

Esta campaña contará con el acompañamiento de Macnelly Torres, multicampeón con Atlético Nacional y exintegrante de la Selección. La idea es que el otrora volante creativo sea un símbolo de “memoria, emoción y pertenencia para una generación que creció viendo el fútbol como un punto de encuentro familiar”.