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16 jun 2026 Actualizado 19:19

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La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 y sus hinchas podrán vivir una nueva experiencia

El cuadro nacional debuta en el certamen frente a Uzbekistán en em mítico Estadio Azteca.

La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 y sus hinchas podrán vivir una nueva experiencia. Foto: EFE.

La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 y sus hinchas podrán vivir una nueva experiencia. Foto: EFE. / Giorgio Viera

La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 y sus hinchas podrán vivir una nueva experiencia. Foto: EFE.
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La Selección Colombia se alista para su debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, duelo válido por la primera jornada del Grupo K y que se encuntra programado para el miércoles 17 de junio a partir de las 9 de la noche, hora colombiana.

De cara a este imperdible partido, DirecTV y Royal Films anunciaron una alianza para transmitir los partidos del cuadro nacional (Uzbekistán, Congo, Portugal) y los más destacados del certamen en las diferentes salas de cine del país.

“La propuesta apunta a convertir las salas en puntos de encuentro para hinchas, familias y grupos de amigos que buscan vivir el torneo en pantallas de gran formato y con una experiencia más cercana a la de un estadio”, se anuncia en el comunicado dirigido al público.

Esta campaña contará con el acompañamiento de Macnelly Torres, multicampeón con Atlético Nacional y exintegrante de la Selección. La idea es que el otrora volante creativo sea un símbolo de “memoria, emoción y pertenencia para una generación que creció viendo el fútbol como un punto de encuentro familiar”.

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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