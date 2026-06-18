Desmantelan estructura criminal que afectaba a niños y jóvenes en Dosquebradas
La investigación incluyó agentes encubiertos, seguimientos y la recopilación de decenas de pruebas para identificar a los responsables.
Dosquebradas
Tras siete meses de labores investigativas, se logró la captura de cuatro personas y la aprehensión de cuatro menores de edad, señalados, según las autoridades, de distribuir y comercializar sustancias estupefacientes en parques públicos, vías y zonas cercanas a instituciones educativas, utilizando a menores de edad para la venta de marihuana, cocaína y tucibí.
De acuerdo con las investigaciones realizadas entre noviembre de 2025 y lo corrido de 2026, se pudo establecer que esta red delincuencial operaba en el municipio de Dosquebradas. Ahora deberán de responder por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos.
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“Realizaban entregas de tucibí y otras drogas y otras sustancias en colegios, calles y les ofrecían dinero para constreñirlos y pertenecer a la organización. Esas cuatro personas lideradas por alias ‘Mike’ ya están tras las rejas y fueron presentadas ante la Fiscalía como los primeros instrumentalizadores de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de estas ocho personas que, presuntamente, afectaba la seguridad y la convivencia en Dosquebradas. El resultado se obtuvo mediante la Operación Dignidad, que incluyó la utilización de agentes encubiertos, la recolección de más de 50 elementos de materiales probatorios, entrevistas y seguimientos apoyados en material videográfico.
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Este hecho representa un importante golpe a las estructuras delincuenciales que instrumentalizan a menores de edad para cometer actividades ilícitas. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del área metropolitana.