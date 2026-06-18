Desmantelan estructura criminal que afectaba a niños y jóvenes en Dosquebradas

Dosquebradas

Tras siete meses de labores investigativas, se logró la captura de cuatro personas y la aprehensión de cuatro menores de edad, señalados, según las autoridades, de distribuir y comercializar sustancias estupefacientes en parques públicos, vías y zonas cercanas a instituciones educativas, utilizando a menores de edad para la venta de marihuana, cocaína y tucibí.

De acuerdo con las investigaciones realizadas entre noviembre de 2025 y lo corrido de 2026, se pudo establecer que esta red delincuencial operaba en el municipio de Dosquebradas. Ahora deberán de responder por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos.

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“Realizaban entregas de tucibí y otras drogas y otras sustancias en colegios, calles y les ofrecían dinero para constreñirlos y pertenecer a la organización. Esas cuatro personas lideradas por alias ‘Mike’ ya están tras las rejas y fueron presentadas ante la Fiscalía como los primeros instrumentalizadores de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira. Ampliar Foto: Policía Metropolitana de Pereira. Cerrar

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de estas ocho personas que, presuntamente, afectaba la seguridad y la convivencia en Dosquebradas. El resultado se obtuvo mediante la Operación Dignidad, que incluyó la utilización de agentes encubiertos, la recolección de más de 50 elementos de materiales probatorios, entrevistas y seguimientos apoyados en material videográfico.

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Este hecho representa un importante golpe a las estructuras delincuenciales que instrumentalizan a menores de edad para cometer actividades ilícitas. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del área metropolitana.