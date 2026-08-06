Rafael Acevedo aseguró que sacarán adelante la nueva Plaza de Mercado del norte

Tunja

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, destacó la disposición del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, para sacar adelante varios de los proyectos estratégicos de la capital boyacense y aseguró que el trabajo conjunto será clave para ejecutar las inversiones en el tiempo que resta de la actual administración.

Tras una reunión entre ambos mandatarios, Acevedo resaltó el respaldo de la Gobernación a iniciativas de infraestructura, movilidad y planificación territorial, y afirmó que el objetivo es dejar de lado las diferencias para concentrarse en las obras que requiere la ciudad.

“No sabía, gobernador, que usted le había apostado tanto a Tunja. Lo que nos queda es ayudar a que esto se concrete y se termine para que verdaderamente a Tunja le vaya bien. Nos quedan 513 días y esto es contrarreloj, pero hay total disposición”, expresó el alcalde.

Uno de los temas centrales del encuentro fue el avance del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), considerado por la Administración Municipal como una herramienta fundamental para definir el crecimiento de la ciudad.

“Hay un tema supremamente importante que sin usted no va a ser posible, que es el Plan de Ordenamiento Territorial y esa visión de futuro de la ciudad. También está el tema de la movilidad y todas las vías que se requieren”, agregó Acevedo.

Plaza de Mercado del Norte, una prioridad

El mandatario también se refirió al futuro de la Plaza de Mercado del Norte, proyecto que ha generado debate entre comerciantes y comunidad.

Acevedo confirmó que existen recursos asegurados para la iniciativa y advirtió que la ciudad no puede perder una inversión cercana a los 14.000 millones de pesos.

“Ahí está la plata. ¿Cómo vamos a dejar perder 14 mil millones de pesos? Conseguir esos recursos no es fácil como para dejarlos ahí porque no se puede concertar con la comunidad. Ese proyecto lo vamos a sacar adelante”, afirmó.

El alcalde explicó que el proceso continuará con espacios de socialización para conocer las inquietudes de los comerciantes y buscar consensos que permitan ejecutar la obra.

Frente a la reubicación de los vendedores, indicó que sigue siendo una alternativa, aunque se estudian nuevas opciones.

“Hay que hacerla, pero estamos analizando un tema muy importante. De pronto ese no es el lote que quieren y hay otro sitio que puede ser una muy buena opción. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien por la ciudad”, señaló.

Inversiones históricas para Tunja

Acevedo también destacó el volumen de recursos anunciados por la Gobernación para proyectos en la capital boyacense y aseguró que ahora el reto será agilizar su ejecución.

“El gobernador ya tiene el cuaderno adelantado; lo que acabamos de hacer fue facilitarle para que la tarea se haga. Es una inversión muy grande, nunca vista, y eso hay que reconocerlo”, concluyó.

La Administración Municipal reiteró que durante los próximos meses concentrará sus esfuerzos en coordinar con la Gobernación y el Gobierno Nacional la ejecución de proyectos estratégicos que mejoren la movilidad, fortalezcan la infraestructura y consoliden el desarrollo urbano de Tunja.