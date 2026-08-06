Alcalde encargado de Villa de Leyva denuncia amenazas por decisiones en el proceso de San Jacinto

Nicolás Méndez Figueroa, alcalde (e) de Villa de Leyva, Boyacá / Foto: alcaldía de Villa de Leyva.

Villa de Leyva

El alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, denunció haber recibido presuntas amenazas a través de WhatsApp relacionadas con decisiones administrativas que debía adoptar dentro de un proceso en segunda instancia del proyecto San Jacinto de Nelvic S.A.S. El funcionario aseguró que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades, pero afirmó que, hasta el momento, no ha recibido respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según explicó, los mensajes comenzaron a llegar poco después de asumir el encargo de la Alcaldía, hace aproximadamente tres meses.

“Fui objeto de unas amenazas vía WhatsApp donde me mencionaban que debía abstenerme de tomar decisiones que fueran en contra de un proceso que se está llevando en el municipio de Villa de Leyva. Incluso hacían referencia a lo que le sucedió al alcalde Víctor Gamboa y me advertían que no me arriesgara a que me pasara algo similar o peor”, relató Méndez Figieroa.

El mandatario encargado indicó que las intimidaciones estarían relacionadas con un expediente administrativo sobre el cual debía pronunciarse en segunda instancia, aunque evitó entregar mayores detalles para no afectar el trámite.

Tras recibir las amenazas, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y notificó a la Policía Nacional, que ha realizado patrullajes preventivos en su lugar de residencia y en su sitio de trabajo.

“Esto lo puse en conocimiento mediante una denuncia en la Fiscalía. La Policía ha venido realizando revistas permanentes en mi residencia y en mi lugar de trabajo, pero ellos manifiestan que el tema corresponde a la Unidad Nacional de Protección”, explicó.

Méndez aseguró que, pese a la solicitud elevada por las autoridades, la UNP aún no ha realizado una evaluación de riesgo ni se ha comunicado oficialmente con él.

“No he recibido estudios de nivel de riesgo ni ningún comunicado por parte de la Unidad Nacional de Protección. No manejo ningún tipo de esquema de seguridad, ni personal ni institucional”, afirmó.

El alcalde encargado también reveló que otro integrante de la Administración Municipal habría sido objeto de situaciones que considera preocupantes.

Según indicó, una funcionaria que participa en el mismo proceso administrativo ha denunciado la presencia reiterada de personas desconocidas frente a su vivienda.

“Otra funcionaria que tiene injerencia en este proceso ha sido visitada en varias oportunidades. Han tomado fotografías de su residencia y se ha evidenciado la presencia de camionetas y personas rondando el lugar donde vive”, manifestó.

Finalmente, Nicolás Méndez reiteró el llamado a las autoridades competentes para que avancen en la investigación de los hechos y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los servidores públicos que participan en procesos administrativos sensibles en el municipio.