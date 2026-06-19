Corbandas cuestiona traslado del Concurso Departamental de Bandas fuera del Pantano de Vargas

La Corporación Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa (Corbandas) manifestó su preocupación por la decisión de trasladar el Concurso Departamental de Bandas Musicales del histórico escenario del Pantano de Vargas al municipio de Sáchica. La organización considera que la medida afecta una tradición cultural consolidada durante más de tres décadas y solicitó a la Gobernación de Boyacá revisar la decisión. Según explicó Héctor Bajicá, gerente de Corbandas, el certamen ha sido parte fundamental de la identidad cultural del departamento desde 1994.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Héctor Bajicá señaló que la discusión sobre el cambio de sede ha generado una amplia reacción entre músicos, directores de bandas y miembros de la comunidad. El directivo indicó que numerosas personas han solicitado mantener el evento en el Pantano de Vargas debido a su importancia histórica y simbólica para Boyacá. Según Bajicá, la permanencia del concurso en este escenario ha permitido construir un legado cultural que trasciende las administraciones y fortalece la identidad musical del departamento.

Además, explicó que, aunque la Gobernación de Boyacá es la entidad encargada de financiar y organizar el concurso departamental, el traslado genera interrogantes sobre el futuro de una tradición que ha estado estrechamente ligada al Pantano de Vargas durante más de 30 años.

El gerente de Corbandas reconoció que solo el tiempo permitirá establecer si la decisión resulta beneficiosa o perjudicial para el certamen, pero insistió en que el valor patrimonial acumulado en este escenario debe ser tenido en cuenta antes de adoptar cambios definitivos.

Finalmente, Bajicá reiteró el llamado a las autoridades departamentales para abrir espacios de diálogo con las comunidades culturales y los actores vinculados al movimiento bandístico de Boyacá. Desde Corbandas, aseguró que existe disposición para participar en las discusiones sobre el futuro del concurso, siempre con el propósito de proteger un evento que durante más de tres décadas ha reunido a músicos, estudiantes y ciudadanos alrededor de una de las expresiones culturales más representativas del departamento.