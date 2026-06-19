Tribunal concluye que no había motivos para frenar publicidad de campaña de Abelardo De la Espriella

Justicia

El Tribunal Superior de Bogotá negó una acción de tutela con la que un ciudadano pretendía que se suspendieran las piezas publicitarias y los contenidos de la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella y del grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la Patria”, al considerar que hacían un uso indebido de símbolos y elementos representativos de la Nación.

En la tutela, el accionante sostenía que las imágenes, los colores, las expresiones y demás elementos visuales empleados durante la campaña podían inducir a los ciudadanos a asociar la candidatura con las instituciones del Estado, por lo que solicitó la intervención de un juez constitucional.

No obstante, al analizar el caso, la Sala de Decisión Penal estableció que el Consejo Nacional Electoral ya había asumido el estudio de las denuncias relacionadas con esos hechos, acumuló los expedientes, ordenó la práctica de pruebas y tramita las solicitudes de medidas cautelares dentro del proceso administrativo.

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Para el Tribunal, esa actuación demuestra que la autoridad competente viene ejerciendo sus funciones, por lo que no se configuraba una vulneración de derechos fundamentales que hiciera procedente la intervención del juez de tutela.

La decisión también señaló que las medidas reclamadas buscaban detener actividades de una etapa de la campaña electoral que ya había concluido cuando se profirió el fallo. En ese sentido, la corporación concluyó que no existía un riesgo actual que ameritara adoptar medidas de protección, razón por la cual negó el amparo solicitado.