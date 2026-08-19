Medicina Legal identificó 306 víctimas mortales del terremoto y reportó 290 desaparecidos
La autoridad forense continúa adelantando los protocolos para garantizar la identificación de los cuerpos que son encontrados en las zonas afectadas por el sismo.
Justicia
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que han sido identificados 306 cuerpos provenientes de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.
Según el informe, se han recibido 312 cadáveres, que fueron trasladados desde Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Entre las víctimas se hallaron 24 menores de edad y 12 extranjeros.
Hasta el momento, el total de cuerpos entregados a los familiares es de 300.
Desaparecidos
La autoridad forense informó que 290 personas permanecen como desaparecidas luego del sismo.
De acuerdo con el reporte, 265 personas fueron halladas con vida y 88 fueron encontradas muertas.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...