Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 ago 2026 Actualizado 01:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Medicina Legal identificó 306 víctimas mortales del terremoto y reportó 290 desaparecidos

La autoridad forense continúa adelantando los protocolos para garantizar la identificación de los cuerpos que son encontrados en las zonas afectadas por el sismo.

Lluvias agravan daños del terremoto y ponen en riesgo viviendas en Roldanillo, Valle - Redes Sociales

Lluvias agravan daños del terremoto y ponen en riesgo viviendas en Roldanillo, Valle - Redes Sociales

Lluvias agravan daños del terremoto y ponen en riesgo viviendas en Roldanillo, Valle - Redes Sociales
Añadir Caracol Radio en Google

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que han sido identificados 306 cuerpos provenientes de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.

Reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Según el informe, se han recibido 312 cadáveres, que fueron trasladados desde Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Entre las víctimas se hallaron 24 menores de edad y 12 extranjeros.

Hasta el momento, el total de cuerpos entregados a los familiares es de 300.

Desaparecidos

La autoridad forense informó que 290 personas permanecen como desaparecidas luego del sismo.

De acuerdo con el reporte, 265 personas fueron halladas con vida y 88 fueron encontradas muertas.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir