Medicina Legal identificó 306 víctimas mortales del terremoto y reportó 290 desaparecidos

Lluvias agravan daños del terremoto y ponen en riesgo viviendas en Roldanillo, Valle - Redes Sociales

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó que han sido identificados 306 cuerpos provenientes de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.

Reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ampliar Reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cerrar

Según el informe, se han recibido 312 cadáveres, que fueron trasladados desde Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Entre las víctimas se hallaron 24 menores de edad y 12 extranjeros.

Hasta el momento, el total de cuerpos entregados a los familiares es de 300.

Desaparecidos

La autoridad forense informó que 290 personas permanecen como desaparecidas luego del sismo.

De acuerdo con el reporte, 265 personas fueron halladas con vida y 88 fueron encontradas muertas.