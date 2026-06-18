Suspenden permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca para segunda vuelta presidencial

El próximo domingo, 21 de junio, se desarrollará en Colombia la segunda vuelta presidencial y las distintas autoridades del país ya comienzan a tomar decisiones para garantizar la seguridad y el orden público en todos los territorios. Bogotá y Cundinamarca no son la excepción.

Lea también: Ley seca en Bogotá se mantiene desde la medianoche del viernes, 19 de junio, confirma alcalde Galán

En ese sentido, la Décima Tercera Brigada del Ejército anunció que, debido a la próxima jornada electoral, se suspenden los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas, expedidos a personas naturales y jurídicas, tal como sucedió en la primera vuelta presidencial.

La medida estará vigente desde las 6:00 a.m. del sábado 20 de junio de 2026, hasta las 6:00 a.m. del lunes 22 de junio de 2026 en Bogotá y en municipios de Cundinamarca. La disposición rige para la ciudad de Bogotá, los municipios de San Juanito y El Calvario, Meta, y para Cundinamarca, con excepción de los municipios de Medina y Paratebueno.

Le puede interesar: Listo el plan para garantizar la jornada electoral en Cundinamarca durante el domingo 21 de junio

“Se exceptúan los permisos otorgados a entidades del Estado, empresas de vigilancia y seguridad privada, misiones diplomáticas, así como al personal activo, veteranos de la Fuerza Pública y profesionales oficiales de la reserva, entre otros”, dice la Alcaldía de Bogotá a través de un comunicado.

Finalmente, desde el Distrito hacen un llamado denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. “La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura”, asegura el Distrito.