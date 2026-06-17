Está listo el plan para garantizar la jornada electoral en Cundinamarca durante el domingo 21 de junio / Anadolu

La Gobernación de Cundinamarca informó que ya está listo el plan de seguridad para la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio. En ese sentido, más de 6.000 uniformados de la Policía y el Ejército Nacional estarán en todo el departamento y habrá apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En las últimas horas se realizó un Consejo de Seguridad Departamental con el objetivo de garantizar el derecho al voto de los más de 2,3 millones de ciudadanos. El plan también contará con herramientas tecnológicas como drones de alta resolución para supervisar zonas estratégicas.

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En ese sentido, las autoridades vigilarán de manera permanente el material electoral, los puestos de votación y brindarán acompañamiento a registradores, testigos y electores en los 684 puestos habilitados en el territorio departamental, donde funcionarán 6.916 mesas de votación.

Las autoridades permanecerán en alerta máxima y articuladas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el cual se instalará el sábado a las 8:00 am, con la participación de los alcaldes municipales y el acompañamiento de Migración Colombia para realizar un monitoreo preventivo.

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La Procuraduría regional de Cundinamarca y la Defensoría del Pueblo mantendrán una vigilancia constante durante la jornada para prevenir y atender cualquier alteración del orden público. Mientras que la Fiscalía Seccional de Cundinamarca dispondrá de más de 430 funcionarios, unidades de reacción inmediata y capacidades investigativas.

“Contamos con el despliegue de la Fuerza Pública y de las entidades del Estado para atender cualquier eventualidad y asegurar el normal desarrollo de la jornada”, afirmó el secretario de Gobierno, el general (r) Luis Fernando Navarro. En Cundinamarca, más de 2 millones de personas podrán votar.