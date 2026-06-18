Llega la quinta edición del Festival de la Lechona: ¿cuándo es y cuántas lechonerías participan?

Del 27 al 29 de junio, miles de personas podrán disfrutar de la comida típica en Bogotá con la quinta edición del Festival de la Lechona, que este año llega bajo el concepto “El Mundial del Sabor”, el cual se realizará en la tradicional Zona L, ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

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Esta edición tiene una particularidad y es que se realizará durante el Mundial de Fútbol. Recordemos que el 27 de junio, día en el que se inaugurará el festival, la Selección Colombia jugará su partido contra la Selección de Portugal. Por lo que muchas personas aprovecharán para ver el partido mientras disfrutan de la lechona.

Este año, cerca de 86 establecimientos ofrecerán la tradicional lechona en una porción especial con un valor de $12.000. Además, los asistentes podrán encontrar innovadoras propuestas culinarias inspiradas en esta preparación, como hamburguesas, tacos, empanadas, picadas y conos.

El festival se desarrollará en los corredores gastronómicos ubicados sobre la avenida Caracas entre calles 27 y 28C sur, la calle 27 sur entre la avenida Caracas y la carrera 12H, y la calle 28 sur entre la carrera 19 y la avenida Caracas. La programación incluirá presentaciones musicales, muestras folclóricas, danza y actividades familiares.

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“El Festival de la Lechona representa el orgullo, la tradición y el trabajo de cientos de familias que durante décadas han construido historia en nuestra localidad. Este año, con ‘El Mundial del Sabor’, queremos que Bogotá viva una gran fiesta colectiva en la que se unan la pasión futbolera, nuestra cultura popular y el sabor que nos identifica como territorio”, afirmó la alcaldesa local, Diana Carolina Sánchez.

El Festival de la Lechona se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la ciudad. En su edición 2025, congregó entre 400.000 y 500.000 asistentes durante los tres días de programación, dinamizando la economía local y posicionando a la localidad como un referente turístico y culinario de Bogotá.