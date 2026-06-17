James Rodríguez lucirá una distinción FIFA en el debut de Colombia en el Mundial: ¿Qué significa?

¡Se acaba la espera para la Selección Colombia! Hoy, miércoles 17 de junio, la Selección Colombia volverá a disputar un partido de la Copa Mundial de la FIFA luego de 8 años de ausencia. La ‘Tricolor’ debutará frente a la selección de Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, a partir de las 9:00 p.m., hora colombiana.

Se espera que la selección sea comandada por James Rodríguez, quien disputará su tercer mundial, y que contará con una camisa distinta a la del resto de sus compañeros, debido a que llevará un reconocimiento de la FIFA que solamente tienen tres jugadores en esta edición. Le contamos de qué se trata.

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¿Por qué James Rodríguez llegará una camiseta diferente en el partido contra Uzbekistán?

James Rodríguez saldrá a la cancha del Estadio Azteca con una camiseta diferente a la del resto de sus compañeros y es que tendrá un detalle que únicamente llevan otros dos jugadores de las 48 selecciones participantes; se trata de Kylian Mbappé, de la Selección de Francia, y Harry Kane, de Inglaterra.

Durante los partidos que juegue Colombia, James Rodríguez llevará en su manga derecha un emblema dorado que lo reconoce como máximo goleador de un mundial, específicamente de Brasil 2014, donde anotó en seis oportunidades. Y es que la FIFA, en vez de tener un mismo diseño para todos los jugadores, realizó parches personalizados, dependiendo de la historia en los mundiales y premios individuales recibidos en este.

Otros jugadores llevarán reconocimientos distintos; por ejemplo, en la victoria de Argentina frente a Argelia y el empate de Portugal frente a Congo, Messi y Cristiano Ronaldo llevaban el ‘Legacy Patch‘, que reconoce a los jugadores que disputaron más de cinco Copas de Mundo, pues se convirtieron en los primeros jugadores en jugar en seis mundiales.

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