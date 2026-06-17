Distrito anuncia horarios extendidos de TransMilenio para los partidos de la Selección Colombia

Mañana miércoles, 17 de junio, la Selección Colombia realizará su debut en el mundial jugando contra la Selección de Uzbekistán, un partido que iniciará sobre las 9:00 p.m. (hora Colombia) y terminará sobre las 11:00 p.m. Teniendo en cuenta esta eventualidad, TransMilenio anunció cambio en sus horarios.

El subsecretario de Movilidad de Bogotá, Jhon Alexander González, anunció que TransMilenio tendrá una extensión de sus horarios para los partidos de la Selección Colombia. “Tendremos extensión de nuestra participación en términos de horario después de las 11:00 p.m. hasta las 11:45 p.m.”, afirmó el funcionario.

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Según indicó, la Secretaría de Movilidad y TransMilenio concentrarán sus esfuerzos en El Campín y en Museo Nacional. “Son dos sectores que van a tener alta afluencia por el partido del 17 y del 23, por eso Transmilenio va a disponer rutas especiales y ampliará la cobertura en términos de horarios en esas dos estaciones”, dijo González.

Asimismo, advirtió sobre novedades en el componente zonal. “Vamos a reforzar los servicios en Fontanar del Río y en el Tunal, lugar en donde estarán nuestras Fan Zones”, agregó el subsecretario. Cabe mencionar que en esos dos lugares estarán instaladas pantallas gigantes para los partidos de Colombia.

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“Vamos a estar desde la Secretaría Distrital de Movilidad con nuestro equipo de gestión y control, también blindando y brindando a las personas accesibilidad adecuada y una buena movilidad en el sector”, concluyó el González durante una rueda de prensa de la Alcaldía de Bogotá.