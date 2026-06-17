Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 jun 2026 Actualizado 22:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Denuncian a la representante a la Cámara, Saray Robayo, por presunto tráfico de influencias

La Red de Veedurías Ciudadanas asegura que la congresista estaría ejerciendo una indebida influencia en la Fiduprevisora.

Saray Robayo, miembro de la Cámara de Representantes. Foto: Twitter oficial de Saray Robayo.

Saray Robayo, miembro de la Cámara de Representantes. Foto: Twitter oficial de Saray Robayo.

Saray Robayo, miembro de la Cámara de Representantes. Foto: Twitter oficial de Saray Robayo.

Karen Bohórquez

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

La Red de Veedurías Ciudadanas radicó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia por presunto tráfico de influencias contra la representante a la Cámara, Saray Robayo Bechara, del partido de La U.

Según esta denuncia, la congresista estaría ejerciendo una indebida influencia sobre Fiduprevisora, entidad fiduciaria encargada, entre otros, de administrar los recursos del sistema de salud del magisterio. El monto de estos recursos asciende aproximadamente a 45 billones de pesos, de acuerdo con datos públicos de la entidad.

“La Fiduprevisora operaría a través de su cercano colaborador Julián Saade, quien, según dichas versiones, continuaría reportando diariamente los movimientos y decisiones de la entidad”, dice la veeduría en cabeza del abogado Pablo Bustos.

“Cabe preguntarse: ¿desde cuándo las entidades públicas tienen dueño? Según las denuncias recibidas, en la Fiduprevisora no se movería ninguna decisión relevante sin el visto bueno de Sarah Robayo y de Emilio Tapia”, agrega la veeduría en su denuncia.

La denuncia también asegura que la congresista, prima del actual gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, “tendría a la Fiduprevisora como su cuota burocrática”.

La Red de Veedurías Ciudadanas solicitó a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes para determinar si existen conductas que comprometan la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir