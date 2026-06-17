Denuncian a la representante a la Cámara, Saray Robayo, por presunto tráfico de influencias

La Red de Veedurías Ciudadanas radicó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia por presunto tráfico de influencias contra la representante a la Cámara, Saray Robayo Bechara, del partido de La U.

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Según esta denuncia, la congresista estaría ejerciendo una indebida influencia sobre Fiduprevisora, entidad fiduciaria encargada, entre otros, de administrar los recursos del sistema de salud del magisterio. El monto de estos recursos asciende aproximadamente a 45 billones de pesos, de acuerdo con datos públicos de la entidad.

“La Fiduprevisora operaría a través de su cercano colaborador Julián Saade, quien, según dichas versiones, continuaría reportando diariamente los movimientos y decisiones de la entidad”, dice la veeduría en cabeza del abogado Pablo Bustos.

“Cabe preguntarse: ¿desde cuándo las entidades públicas tienen dueño? Según las denuncias recibidas, en la Fiduprevisora no se movería ninguna decisión relevante sin el visto bueno de Sarah Robayo y de Emilio Tapia”, agrega la veeduría en su denuncia.

La denuncia también asegura que la congresista, prima del actual gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, “tendría a la Fiduprevisora como su cuota burocrática”.

La Red de Veedurías Ciudadanas solicitó a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes para determinar si existen conductas que comprometan la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.