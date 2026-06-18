Pasaporte Mundialista 2026: listado de tiendas con descuentos y beneficios en Bogotá
Una estrategia que conecta a la ciudadanía, visitantes y turistas con 141 empresas y emprendimientos bogotanos vinculados a programas estratégicos de la entidad.
La Alcaldía de Bogotá se unió a la fiesta mundialista del 2026 e implemento una estrategia para impulsar el comercio, turismo y los emprendimientos locales de la ciudad.
De la mano de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, lanzó el pasaporte mundialista, una estrategia que conecta a la ciudadanía, visitantes y turistas con 141 empresas y emprendimientos bogotanos vinculados a programas estratégicos de la entidad.
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De este modo, los ciudadanos podrán recorrer distintos corredores comerciales de la ciudad donde podrán acceder a descuentos, promociones, experiencias temáticas, transmisiones especiales de partidos, actividades culturales y dinámicas comerciales en establecimientos aliados.
Desde este viernes y hasta julio de 2026, las personas podrán adquirir gratuitamente el pasaporte mundialista en todos los establecimientos aliados.
Tiendas que ofrecen los beneficios
A través del mapa interactivo, podrá identificar los comercios participantes.
Para consultarlo, deberá ingresar al link: https://bogota.gov.co/2026/mundial/ y allí podrá seleccionar la opción que quiera revisar:
- Oferta mundialista de ciudad
- Hoteles con oferta mundialista
- Centros comerciales
- Ruta mundialista Asobares
- Establecimientos Fenalco
Allí podrá visualizar la dirección exacta del establecimiento y el tipo de experiencia que ofrecen.
María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico, afirmó que “queremos que este Mundial 2026 también sea una oportunidad para nuestros emprendedores, comerciantes y productores locales. Esta iniciativa permitirá que miles de personas recorran distintos territorios de Bogotá, descubran nuevas experiencias y consuman productos y servicios locales, generando mayores oportunidades económicas para quienes impulsan la actividad productiva de la ciudad”.
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Recorridos temáticos del pasaporte mundialista
- Gol y Sazón, reunirá establecimientos gastronómicos de Usaquén, La Candelaria, San Felipe y Chicó para ofrecer experiencias alrededor de la gastronomía y la emoción del Mundial.
- Experiencias Mundialistas, activará espacios comerciales y culturales en San Victorino y otros corredores estratégicos mediante actividades urbanas, muestras de fútbol freestyle y transmisiones de partidos.
- Preparación del Hincha Mundialista, fortalecerá la oferta de productos textiles, deportivos y promocionales en sectores como Ricaurte, Américas-Carvajal, La Alquería, La Estrada y Restrepo.
Esta edición de ‘Hecho en Bogotá’' será del 17 al 19 de julio en el parque de La 93, donde 60 emprendimientos bogotanos participarán en una gran vitrina comercial inspirada en el Mundial.
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...