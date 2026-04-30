“Me equivoqué”: expresidente Álvaro Uribe se refiere a polémica frase sobre falsos positivos

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, pasó por los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, y se refirió por primer vez a la actualización de la cifra de falsos positivos, que ahora llega a llega a 7.837 casos.

Al respecto, aseguró que la nueva cifra “incluye años en los que no fui presidente”.

“Eso es una investigación que comprende los años 1990 al 2016. Ahí hay 18 años de un período que no goberné. Segundo, vamos al gobierno mío. Yo procuré una política de seguridad democrática, de confianza inversionista, una política social que le sirvieron al país, seguramente cometí errores”, dijo.

Ahora, Caracol Radio le preguntó por la polémica frase que pronunció durante su primer mandato, cuando justificó la muerte de jóvenes: “Esos muchachos no estarían recogiendo café”, fue lo que dijo el 7 de octubre del 2008.

Al respecto, Uribe reconoció que fue una equivocación haberse referido en esos términos a los hechos: “La frase que usted dice, la dije porque fue una información que recibía la Fiscalía de la época. Me equivoqué, muchas veces he dicho que fue una equivocación”.

Y agregó: “A mí me generaba mucha dificultad, y lo he repetido muchas veces, creer que los soldados y policías de Colombia hacían algo malo queridos amigos. Un país que mejoró tanto en seguridad, que mejoró tanto en reducción de pobreza”.