Locker de Zulma Guzmán sigue bajo análisis: Medicina Legal aun no ha emitido informe oficial

La investigación por el presunto envenenamiento de dos menores de edad y la afectación a una tercera continúa en análisis. En desarrollo de las investigaciones, la Fiscalía realizó una inspección del locker número 314 del Club El Nogal de Bogotá, casillero que estaría asignado a Zulma Guzmán Castro.

Durante la diligencia judicial, las autoridades hallaron una bolsa que contenía varios objetos. Entre ellos dos frascos, uno con tapa azul y otro identificado con la etiqueta “azufre”, además de adhesivos y logotipos asociados a la empresa de domicilios Rappi, así como dos pares de guantes de látex usados.

Los elementos fueron enviados a análisis forenses con el objetivo de establecer si tienen relación con el presunto criminen investigado por la Fiscalía, relacionado con unas frambuesas cubiertas de chocolate que habrían sido contaminadas con una sustancia tóxica.

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Presencia de talio en los elementos encontrados

Tras versiones que determinaban la presencia de talio en algunos de los objetos encontrados. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses aclaró que, hasta el momento, no existe ningún informe oficial sobre los resultados de dichas pruebas.

El director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, informó que la entidad aún no ha emitido ningún informe relacionado con el contenido de los elementos hallados en el casillero.

“No hemos sacado ningún informe acerca del caso de la señora Zulma Guzmán, en el locker 314 del Club El Nogal”, afirmó el funcionario.

La entidad aseguró que los estudios continúan en desarrollo y pidió esperar los resultados oficiales antes de concluir si existe o no presencia de talio u otras sustancias químicas en las evidencias recolectadas.

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¿Qué fue encontrado en el locker?

Además de los frascos y los guantes, en el locker fueron encontrados otros elementos como fajas estéticas, arcilla para mascarillas y medias veladas negras. Los investigadores evalúan si alguno de estos objetos tiene relevancia dentro del proceso judicial o podría aportar información para esclarecer los hechos.

Mientras avanzan las investigaciones, Guzmán permanece detenida en el Reino Unido, donde se adelantan los procedimientos legales relacionados con una eventual extradición a Colombia. ‎