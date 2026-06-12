Hospital San Jorge lanza SOS ante crisis financiera y advierten afectaciones en los servicios

Pereira

En el Hospital Universitario San Jorge de Pereira se agudiza la crisis financiera y está en riesgo la prestación de servicios de los más de 14.000 pacientes mensuales que llegan desde el Eje cafetero, Chocó y el norte del Valle del Cauca. La situación obedece al crecimiento de la cartera, la falta de liquidez y la mora en el pago de los servicios de salud por parte de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional y las otras entidades aseguradoras, problemáticas que están afectando el normal funcionamiento del principal centro asistencial de la región.

El hospital lanzó una alerta a las máximas autoridades de la salud con el fin de adoptar medidas urgentes que permitan superar la crisis financiera y evitar una grave afectación en la atención de los pacientes. Actualmente, la cartera vencida asciende a $193.572 millones, de los cuales $52.602 millones presentan una mora superior a 360 días.

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Según el Gerente del Hospital, Javier Alejandro Gaviria, las entidades que más han afectado la operación son la Nueva EPS, Coosalud EPS y Pijao Salud EPS. Durante este año, a la Nueva EPS se le han radicado facturas por $38.448 millones y se han recaudado $29.554 millones; a Asmet Salud se le han facturado $16.354 millones y se han recaudado $8.635 millones. Mientras tanto EPS como Coosalud y Pijao Salud también se incluyen en la lista, donde también registran incumplimientos en acuerdos de pago y obligaciones pendientes desde hace más de un año.

“Actualmente estamos cruzando por una situación bastante crítica financieramente. Los proveedores en este momento nos tienen cerrados los servicios. En este momento estamos debiéndole a los especialistas, tenemos una carga laboral bastante importante que no hemos podido pagar y que desafortunadamente nos hace tomar decisiones en cuanto a la prestación de servicios y hacer unas limitaciones en la compra de algunos suministros”, Expresó Javier Alejandro Gavíria, Gerente del Hospital Universitario San Jorge de Pereira.

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Debido a esta situación, algunos procedimientos quirúrgicos programados, citas con especialistas y la disponibilidad de insumos médicos podrían verse afectados. El hospital ahora prioriza la atención de urgencias y los casos de mayor complejidad, mientras se avanza en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar los recursos necesarios.

Uno de los hospitales más importantes de la región advirtió que existe un alto riesgo para la continuidad y la prestación de los servicios públicos de salud, razón por la cual solicitó una mesa técnica urgente para encontrar soluciones y encontrar una salida ante esta crisis.