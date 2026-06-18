El Grupo Éxito recibió reconocimiento iberoamericano por su trabajo contra la desnutrición infantil

Reconocimiento a la Fundación Éxito por parte de los Premios Iberoamericanos del Retail en Madrid, España. Cortesía: Grupo Éxito.

Medellín

El trabajo que adelanta la Fundación Éxito en favor de los niños y su nutrición fue reconocido en los Premios Iberoamericanos del Retail que organiza la Asociación Iberoamericana del Retail en Madrid, España.

El reconocimiento se logró en la categoría de Mejor Proyecto de Sostenibilidad y destaca los resultados alcanzados por la organización en la lucha contra la desnutrición crónica desde el año 2013, momento en el que este grupo fijó la meta de erradicarla en la infancia colombiana.

Resultados de la estrategia

Por medio de los programas que adelanta la Fundación, se ha logrado la recuperación nutricional del 50 por ciento de los niños beneficiados.

El jurado expresó que el Grupo Éxito logró integrar su propósito empresarial con una causa social de alto impacto.

En su explicación indicó que se logró que más niños en Colombia crezcan sanos y bien nutridos desde sus primeros años.

Desde 2013, más de 790.000 han sido beneficiados; solo en 2025, 51.525 participaron en programas de nutrición.

La causa del Grupo Éxito

Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito y presidente de la Junta Directiva de la Fundación Éxito, explicó que “somos una empresa que cree en el ser humano y en su capacidad de transformar realidades. En Grupo Éxito tenemos la convicción de que ese camino empieza desde los primeros años de vida, en las oportunidades que le damos a cada niño y niña. Por eso, nuestra causa social no es algo adicional: es parte esencial de lo que somos y de las decisiones que tomamos todos los días. Porque cuando acompañamos bien a la infancia, estamos construyendo un futuro con más oportunidades para todos”.

Un trabajo colectivo

Por su parte, Diana Pineda, directora ejecutiva de la Fundación Éxito, dijo que este reconocimiento “valida un trabajo genuinamente colectivo. Felicitamos a Grupo Éxito por este logro, que refleja un compromiso decidido con la niñez en Colombia y demuestra que, cuando la empresa pone al ser humano en el centro, es posible transformar realidades. Este resultado es fruto de la articulación entre el Grupo, la Fundación, nuestros aliados y miles de personas que creen en esta causa. Seguimos inspirados y comprometidos con lograr que todos los niños y niñas de Colombia crezcan bien nutridos, porque una adecuada nutrición, sumada a una primera infancia feliz y protegida, es el punto de partida para su desarrollo y para construir mejores oportunidades a lo largo de la vida”.

Misión de la Fundación

El objetivo de esta entidad es promover la erradicación de la desnutrición infantil en Colombia y la salud mental desde ecosistemas protectores de la primera infancia.

Se busca, por medio de diferentes estrategias, trabajar por el desarrollo integral de los niños, “nutriendo tanto su cuerpo como su mente, como base para transformar el presente y el futuro, además de fortalecer el desarrollo humano del país”, indicaron desde la Fundación.

Acciones reconocidas

Este premio exalta las acciones de la organización en sostenibilidad, enfocadas en reducir su impacto ambiental y promover la eficiencia en la cadena de suministro, el uso de materiales reciclables, la compensación de carbono y la economía circular.

Explicaron que el Grupo Éxito “dona todo su material reciclable resultante de la operación para que la Fundación Éxito lo comercialice y así, se apalanque su inversión social. En 2025, se recuperaron 18.279 toneladas comercializadas por un valor de $14.879 millones que se transforman en bienestar para niños y niñas”.