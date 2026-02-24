A través de la Fundación Éxito el Urabá Antioqueño recibirá apoyo tras afectaciones por lluvias Foto: Fundación Éxito

Medellín

La jornada se realizó en articulación con la Gobernación de Córdoba y en alianza con la Fundación Cadena, como respuesta a la emergencia invernal que, según cifras oficiales, ha dejado más de 250.000 familias afectadas en el país.

Las lluvias, que se intensificaron desde el pasado 1 de febrero, provocaron el desbordamiento de ríos como el Canalete, San Jorge y Sinú, generando inundaciones, pérdidas materiales y graves afectaciones en viviendas y cultivos.

Más ayuda para Córdoba

Como parte del plan de atención, esta semana la Fundación Éxito entregará 3.500 paquetes humanitarios adicionales en municipios como Montería, Valencia, Canalete, Puerto Libertador y Puerto Escondido, en alianza con Solo Vida Fundación, Fundación Imat y la Gobernación de Córdoba.

La meta nacional es distribuir más de 15.000 paquetes con alimentos no perecederos en los departamentos más golpeados por la emergencia, entre ellos Córdoba y el Urabá antioqueño. En total, se proyecta la entrega de 108 toneladas adicionales de ayuda humanitaria en distintas regiones del país.

Atención en otras regiones

En marzo, la fundación iniciará la entrega de ayudas en Riohacha y Manaure, en el departamento de La Guajira, donde se espera beneficiar a 1.000 personas en alianza con Fundación Baylor y la Alcaldía de Riohacha.

En Sucre, las acciones se concentrarán en municipios como San Onofre, Guaranda y San Benito Abad, alcanzando a 3.000 beneficiarios junto a la Gobernación de Sucre.

Impacto en Antioquia

La emergencia también golpea con fuerza al Urabá antioqueño. En esta subregión, 10 de sus 11 municipios han registrado afectaciones por inundaciones, pérdidas masivas de cultivos y daños en infraestructura. Según el censo más reciente, más de 13.000 familias han resultado damnificadas.

En articulación con la Gobernación de Antioquia, la Fundación Éxito proyecta impactar a 4.500 beneficiarios en este territorio.

“La magnitud de esta emergencia nos exige actuar con rapidez y solidaridad. Estamos llegando a los territorios para atender a las familias que hoy necesitan apoyo urgente para salir adelante. Sabemos que detrás de cada cifra hay una familia que lo perdió casi todo”, afirmó Diana Pineda, directora ejecutiva de la Fundación Éxito.

La organización informó que los recursos recaudados a través de la iniciativa Goticas, en los almacenes Éxito y Carulla, serán destinados a la entrega de más paquetes humanitarios para las familias afectadas por la temporada invernal.