Familias damnificadas y varios barrios inundados deja fuertes lluvias en Segovia

Segovia, Antioquia

Un fuerte aguacero causó graves inundaciones en varios barrios de Segovia, dejando familias damnificadas y pérdidas materiales. Motos y carros arrastrados por las corrientes de agua, personas tratando de salvar lo poco que tienen, padres con sus hijos en los hombros y otras situaciones similares, fue el panorama que se vivió en las últimas horas en esa municipalidad del nordeste de Antioquia.

Pasadas las 8 de la noche, se registró una lluvia de gran intensidad en la zona urbana del municipio de Segovia, el cual, por lo prolongado que fue, causó inundaciones en varios sectores, como es el caso de los barrios: Galán, urbanización El Tigrito, Marquetalia, 13 de Mayo y parte del Liborio.

“Tenemos familias enteras damnificadas, donde perdieron todos sus enseres porque el agua estuvo por encima del metro de altura, en algunas partes, en otras más”, informó Edwin Castañeda, alcalde de Segovia.

Ante esta emergencia la Alcaldía, activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y coordinó el despliegue del Cuerpo de Bomberos y demás organismos de socorro, quienes se encuentran realizando visitas y diagnósticos en las zonas afectadas.

Desde la Unidad Deportiva Abel Rivera Villa, personal de la Administración Municipal hace presencia con el objetivo de ayudar a coordinar la logística y gestionar las ayudas humanitarias necesarias para las familias impactadas.

Según la información oficial, el Cuerpo de Bomberos del municipio, atendió otra situación producto de la de las lluvias. Ya que se presentó un incendio estructural en un local comercial, producto de un cortocircuito. Esta situación también fue atendida y no se presentaron personas lesionadas.

El llamado por parte de las autoridades al pueblo antioqueño y segoviano es para ser solidarios con los diferentes damnificados. De igual forma, se indicó que continuarán realizando las visitas y realizando el censo correspondiente y se anunció que se seguirá trabajando para mitigar las diferentes afectaciones que se han presentado durante la noche.