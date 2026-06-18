La Procuraduría sancionó con inhabilidad por 18 años a un docente indígena de Pueblo Rico

Risaralda

De acuerdo con las autoridades, Darío Restrepo Nenvaregama habría solicitado un incremento salarial en la institución en la que laboraba en el 2023 mediante la presentación de una certificación de maestría que no era válida, documento por el cual pretendía acceder al beneficio económico.

Asimismo, en el fallo de primera instancia, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda registró un segundo cargo a Nenvaregama por presentar un diploma y un acta de grado que lo acreditaban como licenciado en Ciencias Sociales, sin que existiera evidencia que respaldara dichos estudios.

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Según la investigación disciplinaria, no se logró demostrar su asistencia a la institución educativa, donde, supuestamente, tendría su título académico. Para el organismo de control estas conductas vulneran el principio de moralidad que debe regir el ejercicio de la función pública.

Por estos hechos, la Procuraduría concluyó que se quebrantó el principio de moralidad por ambos hechos ocurridos, que ahora lo tienen con falta disciplinaria cometida a título de dolo, razón por la cual impuso la sanción de destitución e inhabilidad durante los próximos 18 años.

De igual manera continua el trámite, así lo dio a conocer la entidad, ya que contra esta decisión procede el recurso de apelación.