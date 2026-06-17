Investigan hallazgo de un cuerpo, al parecer, desmembrado en zona rural entre Pereira y Dosquebradas

Risaralda

El caso fue descubierto luego de que habitantes del sector de Llano Grande en la vía que conduce al Parque Industrial sobre la variante La Romelia - El Pollo, alertaran a las autoridades sobre fuertes olores que provenían de un cafetal ubicado en las inmediaciones de una cuneta. Tras recibir el reporte, uniformados de la Policía Metropolitana realizaron una inspección en el lugar y confirmaron la presencia de restos humanos.

Al sitio llegaron unidades especializadas de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), peritos forenses y personal del Laboratorio Móvil de Criminalística, que adelantaron la inspección técnica, la recolección de evidencias y la documentación del lugar donde fueron encontrados los restos.

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De manera preliminar, se conoció que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y que, al parecer, habría permanecido en la zona entre ocho y diez días. Asimismo, las primeras verificaciones indicarían que los restos encontrados corresponderían a una persona que habría sido desmembrada, aunque este aspecto deberá ser confirmado por los análisis forenses.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, informó que mantiene desplegadas todas las capacidades investigativas para avanzar en el esclarecimiento de este hecho e hizo referencia a una posible confrontación entre organizaciones criminales.

“Nos registraron un hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de una bolsa en el cerro conocido como Las Brujas del Parque Industrial. Sabemos y conocemos que es una confrontación entre delincuentes de la Comuna Cuba al mando de alias ‘Fuangui’ y ‘Fantasma’, delincuentes y sicarios de Ciudadela y del Parque Industrial”, expresó Óscar Ochoa.

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Las autoridades trabajan ahora en la plena identificación de la víctima y en la reconstrucción de los hechos para determinar cómo ocurrió el crimen, quiénes serían los responsables y cuáles pudieron ser los móviles detrás de este caso.

Paralelamente, los investigadores adelantan labores de análisis de información, entrevistas, revisión de reportes de personas desaparecidas y estudios técnico-científicos que permitan orientar el proceso judicial.

De igual manera, se conoció que se adelantan gestiones con la administración municipal para ofrecer una recompensa que incentive la entrega de información que permita identificar a los responsables de este crimen.