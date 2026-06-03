Capturan a alias ‘Cachetes’, señalado integrante del Clan del Golfo que operaba en Risaralda

Pereira

En un nuevo golpe contra las estructuras criminales con presencia en Risaralda, la Policía Nacional confirmó la captura de Juan Manuel Pimienta Vélez, conocido con el alias de ‘Cachetes’, que figuraba dentro del cartel de los más buscados en el departamento por su presunta vinculación con el Clan del Golfo.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Santa Fe de Antioquia, donde unidades policiales hicieron efectiva una orden judicial en su contra por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Alias ‘Cachetes’ sería integrante de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Ejército Gaitanista de Colombia y tendría a cargo aspectos logísticos relacionados con el abastecimiento de víveres, material de intendencia y el ingreso de integrantes del grupo armado a territorio risaraldense.

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Los organismos de inteligencia también establecieron que alias ‘Cachetes’ haría parte de una estrategia de expansión territorial del grupo armado, orientada a fortalecer su influencia sobre corredores utilizados para actividades ilícitas y sobre puntos de expendio de drogas en la región.

Según las investigaciones, su accionar estaría relacionado con disputas por el control del microtráfico, situación que habría contribuido al incremento de hechos violentos y homicidios registrados en algunos sectores de Belén de Umbría y Mistrató durante los últimos años.

El resultado reciente, la captura de alias ‘Cachetes’ en el departamento de Antioquia, donde se logró esta captura importante. Esta persona que tenía papeles importantes en la organización, en este grupo delincuencial, actividades logísticas, consolidación de territorio, dinamización del tráfico de estupefacientes en la región. Este hombre ya se encuentra a disposición de las autoridades judiciales" afirmó el coronel Jaime Enrique Higgins, comandante de la Policía Risaralda.

El cartel de los más buscados

Foto: Policía Risaralda Ampliar Foto: Policía Risaralda Cerrar

Con esta captura, las autoridades lograron debilitar la capacidad operativa y financiera de la organización criminal, mientras continúan las acciones de inteligencia y judicialización contra otros integrantes de estructuras ilegales que tienen injerencia en Risaralda, además se destacó que los seis presuntos delincuentes que integraban el cartel de los más buscados en Risaralda ya fueron capturados.

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La Policía Nacional reiteró que mantiene activos los operativos para contrarrestar la expansión de grupos armados organizados y garantizar la seguridad en las diferentes subregiones del departamento.