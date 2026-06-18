¿Cuánto gana un árbitro por partido en el Mundial 2026? Esto pagan por pitar en la final. Getty Images

Son 170 árbitros, entre centrales, asistentes y asistentes de VAR, quienes se encargan de impartir justicia en el campo de juego durante los partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque nunca faltan las polémicas y los debates por el juicio y la interpretación de las normas que puede tener un árbitro, lo cierto es que su función es fundamental para que el juego se desarrolle en condiciones justas para los dos equipos.

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Así lo reconoce la FIFA, puesto que en el Mundial 2026, que tendrá un récord de partidos al contar por primera vez con 48 selecciones, los árbitros tendrán un aumento salarial considerable frente a ediciones anteriores. En ese sentido, aunque dista de las cifras que ganan los futbolistas, los jueces mundialistas tendrán una remuneración envidiable.

¿Cuánto ganan los árbitros en el Mundial 2026?

Al inicio de la Copa del Mundo 2026, The Times reveló que los árbitros centrales tienen en esta edición un salario base cercano a los 100.000 dólares, lo que equivale a un valor cercano a los 345 millones de pesos colombianos.

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La cifra actual corresponde a un aumento considerable frente a los 70.000 dólares que percibieron los árbitros de Qatar 2022.

De acuerdo con el medio norteamericano, los árbitros ganan también bonificaciones salariales por partido. En fase de grupos, los árbitros pueden recibir alrededor de 5.000 dólares extra por partido.

Por otra parte, en las rondas de eliminación directa pueden recibir hasta 10.000 dólares de adicionales por encuentro (también los asistentes y el VAR). Las estimaciones indican que un árbitro que avance hasta las instancias finales y sea elegido para la final podría recibir hasta 300.000 dólares a lo largo del torneo, que corresponden a más de 1.032 millones de pesos colombianos.

¿Hay árbitros colombianos en el Mundial 2026?

En el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, además de la participación de la selección nacional, Colombia tendrá representación con los siguientes árbitros:

Nicolás Gallo: árbitro VAR y asistente de video, estuvo en el partido inaugural de México vs. Sudáfrica.

árbitro VAR y asistente de video, estuvo en el partido inaugural de México vs. Sudáfrica. Andrés Rojas: cuarto árbitro, estuvo en España vs. Cabo Verde

cuarto árbitro, estuvo en España vs. Cabo Verde Alexander Guzmán: árbitro asistente de reserva, estuvo en España vs. Cabo Verde.

¿Por qué Wilmar Roldán no pitará en el Mundial?

Un hecho que sorprendió en el arbitraje colombiano es la ausencia de Wilmar Roldán, reconocido en los últimos tiempos como el árbitro más destacado del país a nivel internacional, con participación en los torneos más importantes de la FIFA, incluyendo dos copas del mundo (2014 y 2018).

Sin embargo, según el mismo Roldán contó en una entrevista, la decisión del ente organizador del fútbol obedece al deseo de tener recambio generacional entre los árbitros mundialistas.