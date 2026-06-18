Falcao lamenta que Quiñones haya decidido representar a México: “Perdimos un gran talento”

Julián Quiñones volvió a ser noticia en Colombia luego de haber convertido el primer gol del Mundial 2026 en el juego en el que México venció 2-0 a Sudáfrica y con el que se abrió el campeonato. El delantero causó revuelo en el país en su momento por decidir representar al equipo centroamericano, pues allá le abrieron las puertas del fútbol local y ha forjado gran parte de su carrera.

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“Creo que todo mundo sabe que mi vida la hice en México, yo me hice a conocer por México. Toda mi carrera la he hecho en México. Tengo a mi familia, la construí acá, entonces creo que a México le agarré un amor imposible. Todo lo que soy y lo que tengo ahora, no hablando de material, simplemente la persona que soy todo se lo debo a México. El agradecimiento que le tengo a México es mucho”, dijo en su momento Quiñones.

Quiñones nació en Magüí Payán, Nariño, el 24 de marzo de 1997. Tras haber hecho inferiores en academias colombianas como Fútbol Paz de Cali,se fue al fútbol mexicano a sus 17 años y comenzó a deslumbrar enTigres de México.

Falcao y su opinión sobre Quiñones

Radamel Falcao, en diálogo con ESPN, canal para el que está colaborando durante el Mundial 2026, dio su opinión sobre el hecho que Quiñones haya decidido representar a México. Si bien aseguró que se trató de una decisión personal, lamentó que Colombia haya perdido ese talento.

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“Bueno, son decisiones muy personales, yo creo que México le abrió las puertas hace mucho tiempo y terminó sintiendose parte de la cultura mexicana y ha decidido representarlo, para nosotros los colombianos es una lástima porque nos hemos perdido de un gran talento y pues nada, estoy orgulloso de poder verlo brillar en otro país”, comentó El Tigre.

Vale la pena mencionar que Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, buscó convocarlo en 2023, pero cuando tuvo la intención, Quiñones ya se encontraba realizando el trámite para la nacionalización mexicana.

Entretanto, Falcao habló de lo que fue el primer partido de México. “Yo lo vi bien. El priemer partido nunca es fácil. El miedo escenico influye. Mucha veces a los futbolistas no les permite dar lo que les guataría dar. México es un público exigente, y cuando los enfrentamos, sabíamos que si hacíamos un partido largo, la gente se empezaba a inquietar. Sabíamos que contra México había que hacer el partido largo. Lo importante eran los tres puntos”.