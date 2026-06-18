ICETEX ofrece becas del 50% para estudiar maestrías virtuales en España: Así puede postularse

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), en alianza con la Universidad Antonio de Nebrija en España, ha abierto una nueva convocatoria que pretende otorgar hasta 150 becas del 50% de exención de matrícula para cursar maestrías virtuales en diferentes áreas del conocimiento.

Esta iniciativa busca fortalecer las oportunidades de formación internacional para profesionales colombianos mediante diferentes programas de alta calidad académica, los mismos que serán impartidos por la universidad española.

“La Universidad Antonio de Nebrija se destaca por su enfoque en empleabilidad, innovación y conexión con el sector empresarial global”, señaló la entidad.

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De acuerdo a la información oficial, esta convocatoria ofrecerá maestrías de las siguientes áreas:

Neuropsicología

Psicopedagogía

Comunicación política

Marketing digital

Relaciones internacionales

Seguridad y defensa

Ciberdelincuencia

Periodismo digital y de datos

Bioinformática

Administración de empresas

Liderazgo estratégico y dirección de proyectos

Es importante señalar que el desarrollo de estas actividades académicas tendrá una duración de 12 meses, llevándose a cabo en modalidad virtual, iniciando clases en octubre de este 2026 y finalizando en julio de 2027.

Los interesados podrán aplicar; lo podrán hacer hasta el próximo 23 de julio hasta las 5:00 de la tarde.

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¿Para quién van dirigidas las becas del 50% para estudiar maestrías virtuales en España?

Según la información oficial alojada en el portal web de la entidad, esta estrategia va dirigida a colombianos residentes en el país o en el exterior que sean mayores de 21 años y menores de 65 años, que cuenten con título universitario.

Los postulantes deberán contar con un promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0, a su vez que deberán contar con experiencia profesional mínima de 12 meses y la carta que respalde la admisión definitiva que haya sido expedida por la Universidad Antonio de Nebrija.

La entidad mencionó que todas las personas recibirán una exención del 50 % sobre el valor de la matrícula de los programas ofertados; eso sí, los beneficiarios deberán asumir el porcentaje restante y los costos del proceso de inscripción.

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¿Cómo aplicar a las becas del 50% para estudiar maestrías virtuales en España?

Le dejamos el paso a paso para poder aplicar a esta convocatoria académica ofrecida por el ICETEX y la Universidad Antonio de Nebrija de España.

Ingrese al portal web oficial del ICETEX www.icetex.gov.co

Seleccione en la parte superior la sección ‘ Becas ’ para después seleccionar la opción ‘ Becas para estudios en el exterior ’.

’ para después seleccionar la opción ‘ ’. Acceda al apartado de ‘ becas vigentes ’.

’. Elija la oferta ‘Becas del 50 % para maestrías virtuales en la Universidad Antonio de Nebrija’.

‘Becas del 50 % para maestrías virtuales en la Universidad Antonio de Nebrija’. Finalmente, en la parte inferior podrá postularse y seguir los pasos que le indica la entidad.

“Las personas interesadas podrán consultar los detalles de la oportunidad y realizar su postulación a través del portal del ICETEX hasta el 23 de julio de 2026, a las 5:00 p. m., cargando la documentación requerida en formato digital y cumpliendo estrictamente con todos los requisitos establecidos en la convocatoria”, resaltó el ICETEX.

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