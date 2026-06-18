Alcaldías de Puerto Colombia, Galapa y Malambo rechazan alerta de viaje emitida por Estados Unidos

Las alcaldías de Puerto Colombia, Galapa, Baranoa y Malambo expresaron su rechazo a la alerta emitida por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, que recomienda a sus ciudadanos evitar viajes a nueve municipios del Atlántico debido al aumento de la violencia.

A través de comunicados a la opinión pública, los mandatarios locales cuestionaron los criterios utilizados para incluir a sus municipios en la advertencia y defendieron los avances que aseguran haber logrado en materia de seguridad ciudadana.

En Puerto Colombia, la administración municipal sostuvo que, aunque el municipio no es ajeno a la situación de inseguridad que afecta a distintas zonas del país, continúa siendo un territorio seguro que se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos, gastronómicos, culturales, religiosos y deportivos del Atlántico.

Según el pronunciamiento, las cifras respaldan esa percepción. La Alcaldía indicó que los casos de extorsión registrados en el municipio no superan los dos dígitos y representan apenas el 0,4 % de esa modalidad delictiva, mientras que los homicidios han disminuido un 25 % en comparación con los últimos tres años.

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La administración del alcalde Plinio Cedeño también aseguró que no existen antecedentes de ciudadanos estadounidenses que hayan sido víctimas de delitos o hechos que atentaran contra su integridad en el municipio.

“Puerto Colombia y toda su gente los esperan para brindarles la atención que todos ustedes se merecen”, señala el comunicado, que destaca además que el municipio recibe anualmente más de 900 mil visitantes.

Por su parte, la Alcaldía de Galapa calificó de “desafortunada” su inclusión en la lista y afirmó que no existe soporte estadístico que permita concluir que la seguridad se haya deteriorado recientemente en el municipio.

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La administración municipal señaló que, de acuerdo con información oficial de la Policía Nacional, en los últimos dos meses no se han registrado homicidios en Galapa, razón por la cual considera injustificada la alerta.

“Galapa rechaza su inclusión en esta lista”, manifestó el alcalde Fabián Bonett, al tiempo que hizo un llamado a los medios de comunicación para promover las riquezas artesanales, culturales y gastronómicas del municipio, advirtiendo que este tipo de decisiones pueden generar afectaciones económicas y sociales.

El gobierno local resaltó además el papel de Galapa como territorio ancestral Mokaná y como referente nacional en la elaboración de máscaras tradicionales del Carnaval.

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En Malambo, la alcaldesa Yenis Orozco fue aún más crítica frente a la decisión de Estados Unidos, al considerar que la medida estigmatiza a los municipios incluidos y afecta su reputación.

“Me parece una falta de respeto estigmatizar a nueve municipios de nuestro departamento”, afirmó la mandataria, quien aseguró que los problemas de seguridad son una situación que afecta a distintas regiones del país y no exclusivamente a las localidades mencionadas en la alerta.

Orozco sostuvo que, según cifras de la Policía Metropolitana de Barranquilla correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 16 de junio de 2026, el área metropolitana registró 512 homicidios, de los cuales Malambo, Puerto Colombia y Galapa concentraron únicamente el 15 % de los casos.

La alcaldesa destacó además las inversiones que se adelantan para fortalecer la seguridad, entre ellas la instalación de 105 nuevas cámaras de vigilancia, la puesta en funcionamiento de una oficina del Gaula de la Policía y una sala de denuncias de la Fiscalía para combatir la extorsión.

Asimismo, advirtió que la alerta puede afectar la imagen de Malambo en momentos en que el municipio impulsa proyectos estratégicos de desarrollo industrial, entre ellos una nueva zona franca.

A las voces de rechazo también se sumó el alcalde de Baranoa, Edinson Palma, quien cuestionó la recomendación de Estados Unidos y anunció gestiones ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y la Oficina de Asuntos Internacionales de la Gobernación del Atlántico para presentar un informe que permita contextualizar la situación de seguridad en los municipios incluidos en la alerta.

Según el mandatario, el propósito es exponer el trabajo articulado que adelantan las autoridades municipales, departamentales y nacionales para fortalecer la seguridad y combatir las estructuras criminales.

“No podemos permitir que esta violencia selectiva entre bandas organizadas se estigmatice como violencia del común diario en los municipios. Baranoa no registra víctimas extranjeras por delitos de impacto”, afirmó Palma.

El alcalde aprovechó además para extender una invitación a turistas nacionales y extranjeros a participar en la edición número 34 del Festival del Pastel, que se realizará del 26 al 29 de junio en el corregimiento de Pital de Megua.