Nuevo acto de vandalismo contra uno de los buses articulados del Transmetro

El sistema denunció que, en la mañana de este miércoles, un bus articulado fue atacado con una piedra mientras salía del Portal de Soledad, lo que provocó que se partiera el vidrio panorámico, aunque no se presentaron personas heridas.

Transmetro indicó que estos hechos no solo generan costos de reparación, sino que también impactan en la operación y podrían afectar la prestación del servicio a miles de ciudadanos que utilizan diariamente el sistema para movilizarse.

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“Hacemos un llamado a la ciudadanía a cuidar y proteger el Sistema. Transmetro es un patrimonio de todos, y su conservación es fundamental para garantizar un servicio seguro. Afectar un bus es afectar la movilidad de Barranquilla y su área metropolitana”, indicó el Sistema.

Asimismo, Transmetro indicó que en los últimos días se han presentado ataques contra varios vehículos del Sistema.