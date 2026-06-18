Policía reporta positivo balance de seguridad en Barranquilla durante partido de Colombia

Un amplio dispositivo de seguridad liderado de la Policía Nacional permitió que miles de aficionados disfrutaran con tranquilidad y en un ambiente de sana convivencia del partido entre la Selección Colombia y Uzbekistán, correspondiente al Mundial de Fútbol 2026.

Las autoridades reportaron un balance positivo de la jornada deportiva en Barranquilla y su área metropolitana, destacando tanto el comportamiento ciudadano como el despliegue de las capacidades operativas y tecnológicas implementadas para prevenir hechos que afectaran la seguridad durante el encuentro.

Para la ocasión, la Policía Nacional dispuso un importante número de uniformados de diferentes especialidades en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Gran Malecón del Río, centros comerciales, bares, estaderos y establecimientos comerciales donde tradicionalmente se reúnen los aficionados para seguir los partidos de la selección nacional.

Lea también: ¡Colombia, líder del Grupo K del Mundial 2026! Así quedó tras la fecha 1

De manera paralela, se desarrollaron patrullajes permanentes y labores de acompañamiento en distintos sectores de Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

Según informó la institución, el operativo contó con el apoyo de herramientas tecnológicas, incluyendo sistemas de cámaras analíticas, monitoreo permanente y unidades especializadas.

Las autoridades resaltaron además el comportamiento ejemplar de los ciudadanos, quienes vivieron la jornada deportiva con respeto, tolerancia y responsabilidad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó el compromiso demostrado por los barranquilleros y habitantes del área metropolitana con la convivencia ciudadana.

“El comportamiento de los aficionados, sumado al trabajo preventivo y operativo de la Policía Nacional, permitió que la jornada transcurriera con normalidad en los diferentes puntos de encuentro”, señaló el oficial.